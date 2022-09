Nomofobija: Paničan strah od ostavljanja telefona sve češći problem

Pojam nomofobija ili no mobile phone phobia koristi se za opisivanje psihološkog stanja u kojem se ljudi boje da će ostati bez mobilnog telefona.

Mobilni telefoni su vjerovatno najveća zavisnost 21. vijeka s obzirom na to da ljudi provode više od devet sati dnevno uz mobilni telefon. To dovodi do "paradoksa tehnologije", tj. oslobođenja od stvarnog svijeta i zarobljenosti u virtuelnom svijetu.

Ljudi koji pate od nomofobije pokazuju fizičke i psihičke simptome kad im telefon nije pri ruci ili ukoliko pomisle da bi se zbog prazne baterije mogao ugasiti. Ruke im se počinju tresti, vrti im se u glavi te te dišu otežano.

Simptomi spomenute nomofobije mogu biti prilično neugodni: ubrzanje pulsa, bol u prsima, vrtoglavica, mučnina, drhtavica i teško disanje, baš kao i kod klasičnog napada panike.

Ova fobija češće pogađa žene nego muškarce, no ipak su muškarci oni koji češće imaju dva ili više telefona. Valja napomenuti i da se od svojih telefona najteže razdvajaju mladi ljudi u dobi do 24 godine, a stariji su nešto ipak manje vezani uz njih. Fobija se, inače, klasifikuje kao poremećaj nakon što se ispuni nekoliko kriterijuma. Na primjer, kad strah dosegne nepodnošljiv ili bar jedva podnošljiv nivo ili kada dotična fobija ograničava kvalitet života. U tom slučaju onda osoba treba sama potražiti pomoć psihoterapeuta.

Ako osjećate tek laganu nelagodu ili bilo kakvu vrstu slabije uznemirenosti kada kraj sebe nemate telefon, vaša nomofobija vjerovatno nije tako loša. Ako ste se pronašli u ovome, znajte da postoji rješenje. Ostavite telefon u torbi dok ste na poslu ili ga jednostavno samo ostavite u drugoj sobi dok gledate film - može vam pomoći da se naviknete na to da se i bez njega u blizini osjećate sasvim dobro.

Ako je vaš strah ipak nešto ozbiljniji, a simptomi neugodni, jedino je rješenje da porazgovarate sa stručnjakom koji će vam pomoći da se riješite ove, sve češće i vrlo neugodne zavisnosti.

Pokazatelji nomofobije su:

• Provjeravanje pametnih telefona nakon jutarnjeg buđenja

• Slabe ocjene među učenicima zbog pretjeranog korištenja telefona

• Prolazak mladih kroz krizu društvenog identiteta uz pritisak kontinuiranog povezivanja s društvenim mrežama

• Velika ekstrovertnost na društvenim mrežama, a introvertnost u stvarnosti

• Impulsivnost i osjećaj hitnosti prilikom slanja poruke ili obavijesti (neki od pogođenih često gledaju u ekran telefona kako ne bi propustili nijednu obavijest -anksioznost zvona)

Uobičajeni znakovi nomofobije su:

• Anksioznost

• Promjene disajnog sistema

• Drhtanje

• Znojenje

• Uznemirenost

• Dezorijentisanost

• Tahikardija