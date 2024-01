Nos vam je stalno začepljen? Provjerite kako dišete noću

Ako vam je nos neprestano začepljen, to se možda događa zbog toga što dišete na usta dok spavate, otkrila je nova studija, prenosi Daily mail.

Disanje na usta noću znači da imate dvostruko veću vjerovatnoću da ćete redovito patiti od začepljenja nosa u poređenju s onima koji uglavnom dišu kroz nos, pokazuje istraživanje rađeno za kompaniju za biljna ulja Olbas, u saradnji s porodičnim ljekarom dr Rogerom Hendersonom. U tom istraživanju je ispitano 2000 odraslih osoba o navikama spavanja i disanja.

Oko 18 posto ispitanika je reklo da su im partneri rekli da dišu na usta dok spavaju.

Gotovo svaki treći ispitanik (njih 31 posto) koji je rekao da diše na usta, potvrdio je da ima problema sa začepljenim nosom. Ali, samo 15 odsto onih koji dišu na nos dok spavaju kažu da im je nos često začepljen.

"Disanje na usta može prouzrokovati nekoliko zdravstvenih problema u poređenju s disanjem na nos, koje je zdravije", kaže dr Henderson i dodaje:

"Disanje na usta može dovesti do manjeg snabdijevanja tijela kiseonikom, a jedan od problema koji to može izazove je poremećaj sna i povećani umor tokom dana. To prouzrokuje i isušivanje usta, čime se povećava i rizik od karijesa i bolesti desni", objašnjava Henderson i dodaje da suva usta povećavaju rizik od infekcija gornjih disajnih puteva, kao i od upaljenih krajnika.

To je začarani krug, jer začepljen nos može biti uzrok disanja na usta, a disanje na usta može učiniti da osjećate kako vam je nos začepljen.

Dr Henderson preporučuje korištenje fiziološkog rastvora u spreju ili nazalnog dekongestiva, kao i spavanje na leđima uz dodatne jastuke, kako bi se podstaklo disanje na nos.

Doktor Henderson objašnjava da tokom dana većina ljudi prirodno diše na nos. Radi se zapravo o tehnici preživljavanja kako bismo mogli i dalje da dišemo dok jedemo. Neki ljudi kasnije tokom života razviju disanje na usta, dok neki tako dišu gotovo od rođenja, ako imaju, na primjer, devijaciju septuma pa im je teško da dišu na nos.

Disanje na nos je važno iz više razloga. Nos djeluje kao filter i tako obezbjeđuje da male čestice, poput polena, ostanu u vazduhu. Nos takođe dodaje vlagu vazduhu kako bi spriječio suvoću u plućima i bronhijalnim putevima. Prolazak vazduha kroz nos zagrijava vazduh do tjelesne temperature prije nego što stigne do pluća, a disanje na nos takođe povećava unos kiseonika i održava elastičnost pluća, prenosi Jutarnji list.

