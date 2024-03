Nove kategorije proizvoda manje štetne od cigareta

BANJALUKA - Sve veći broj naučnih istraživanja potvrđuje da su nove kategorije proizvoda bez sagorijevanja, kao što su e-cigarete, grijani duvanski proizvodi i nikotinske vrećice, daleko manje štetni od cigareta i znatno efikasniji za prestanak pušenja.

"Postoji niz naučnih dokaza da su ti proizvodi za odrasle pušače manje štetni od cigareta. Kao, na primjer, istraživanje iza kojeg stoji 'Cochrane', naučna baza koja je recenzovala 78 postojećih studija sa više od 22.000 uključenih učesnika, a zaključeno je da su e-cigarete efikasnije za prestanak pušenja od nikotinskih zamjenskih terapija između 33 i čak 100 odsto. Da se razumijemo, ti proizvodi nisu za mlade i treba im ograničiti pristup, jednako kao i cigaretama, ali ne na način da ih plašimo i dižemo histeriju, nego na način da ih edukujemo o tome zašto ne bi trebalo da koriste te proizvode", rekao je Branimir Lolić, pedijatar pulmolog.

On kaže da je činjenica da smo mi društvo koje puno puši, ali da se istovremeno "diže velika gužva" zbog pojave novih proizvoda kao što se e-cigarete ili nikotinske vrećice, do te mjere da se predstavljaju kao nova droga, a dokazano je da su manje štetne od tradicionalnih cigareta.

"To je totalno pogrešna poruka za one kojima su ti proizvodi namijenjeni i kojima mogu pomoći, a to su odrasli pušači", rekao je Lolić.

On je istakao da treba racionalno govoriti o tim proizvodima i regulisati ih, i to ne na način da ih izjednačavamo sa cigaretama, nego da prihvatimo njihovu manju štetnost te podstaknemo pušače da cigarete zamijene tim proizvodima, a mlade da držimo što dalje od svih duvanskih i nikotinskih proizvoda.

"Na kraju krajeva, za takav pristup primjeri su svuda oko nas. Recimo, Švedska se ističe kao najprogresivnija članica EU u borbi protiv pušenja. Mnogo prije će dostići cilj koji je postavila EU, da se do 2040. godine smanji procenat pušača na pet odsto. Ključ ove borbe i uspjeha je prelazak pušača sa cigareta na potencijalno manje štetne alternativne proizvode od duvana i nikotina. Jedan od ovih proizvoda su nikotinske vrećice, koje su legalan i dostupan proizvoda širom EU", rekao je Lolić.

Inače "Cochrane" istraživanje, koje okuplja mrežu istraživača u području zdravlja, koja radi na način da se upoređuju sve svjetske relevantne i recentne studije na određenu zdravstvenu temu, pokazalo je da su e-cigarete znatno efikasnije u prestanku pušenja od postojećih nikotinskih zamjenskih terapija kao npr. nikotinskih flastera. Zemlje koje su prihvatile strategiju smanjenja štete od pušenja postižu sve bolje rezultate, a Švedska prednjači u tom konceptu. U posljednjih 15 godina Švedska je uspjela smanjiti svoju stopu pušača sa 15 na 5,6 odsto, a za uspjeh je kako navodi "Cochrane", ključan bio prelazak sa cigareta na druge manje štetne duvanske i nikotinske proizvode. Prema procjenama, skoro tri miliona Evropljana, da je su prihvatili švedsku strategiju, danas ne bi pušilo.

I jedno od istraživanja IPSOS-a sprovedeno na 1.000 pušača u Švedskoj pokazalo je da je skoro dvije trećine ispitanika navelo da je zdravlje glavni razlog zašto su prešli na alternativne proizvode, dok ih je jedna petina rekla da je presudan bio uticaj društva. Istraživanje je pokazalo i da što jednostavniji pristup alternativnim nikotinskim proizvodima ima važnu ulogu za prestanak pušenja, a više od polovine njih navelo je da bi vlast i sistemi javnog zdravstva u većoj mjeri trebalo da podržavaju prelazak pušača na alternativne duvanske i nikotinske proizvode.

"Bilo kakva naučna diskusija o alternativnim nikotinskim i duvanskim proizvodima dovodi do zaključka da su novi proizvodi manje štetni od cigareta i da su već učinkovitiji u borbi protiv pušenja od standardnih nikotinskih zamjenskih terapija", rekao je Ognjen Brborović, profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na nedavno održanoj edukaciji na temu "Novi proizvodi - zanost i inovacija".

Prošle godine, i dr Šekib Sokolović, internista, kardiolog i reumatolog, govoreći prvenstveno o nikotinskim vrećicama, rekao je: "Katran koji je sastavni dio običnih cigareta, ali ne i nikotinskih vrećica, dovodi do hroničnih plućnih bolesti i drugih oboljenja pluća. Povezan je sa oboljenjima cijelog gornjeg respiratornog trakta, od sinusa pa nadalje." Sokolović je naglasio da taj proizvod, kao i e-cigarete i grijani duvanski proizvodi, može biti bolji izbor za sve koji su tvrdokorni pušači.

