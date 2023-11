Novi IQOS ILUMA stigao u BiH: Najinovativniji uređaj bez potrebe za čišćenjem

SARAJEVO - Philip Morris International lansirao je novi bezdimni uređaj IQOS ILUMA na tržište Bosne i Hercegovine. Riječ je o najnovijem i najinovativnijem proizvodu koji ne sagorijeva, već zagrijava duhan, namijenjen isključivo punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili da puše. Po prvi put, koristi se SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM- tehnologija zagrijavanja duhana sistemom indukcije, bez oštrice i potrebe za čišćenjem.

"Uz pomoć nauke i inovacija, razvili smo nekoliko generacija IQOS sistema zagrijavanja duhana. Primjenjujući nove tehnologije, sada proširujemo asortiman bezdimnih alternativa uređajem koji značajno unaprijeđuje korisničko iskustvo. Lansiranjem naše najinovativnije serije IQOS ILUMA punoljetnim pušačima omogućavamo bolji izbor i važan korak ka ubrzanom prestanku upotrebe klasičnih cigareta. Rukovođeni zahtjevima i potrebama punoljetnih potrošača, kreirali smo naš najbolji uređaj do sada. Naša posvećenost inovacijama je temelj korporativne misije kompanije Philip Morris da izgradimo Budućnost bez dima, a novi IQOS ILUMA predstavlja važan korak naprijed u našim naporima da ubrzamo smanjenje tradicionalnog pušenja na globalnom nivou", izjavio je tom prilikom Christos Harpantidis, potpredsjednik kompanije PMI za jugoistočnu Evropu.

Istraživanje tržišta koje je PMI sproveo pokazuje da IQOS ILUMA pruža poboljšano iskustvo u poređenju s prethodnim generacijama IQOS uređaja. Naime, nova autostart funkcija automatski počinje da zagrijava patronu kada se stavi u držač uređaja. Novi uređaj nema oštricu i omogućava čistiji način zagrijavanja duhana, s trajnijim iskustvom. Osim toga, nema sagorijevanja, nema pepela, nema duhanskog dima, a prema istraživanjima tržišta, znatno ili manje neprijatnog mirisa u odnosu na prethodne IQOS generacije. Dodatno, inovativna tehnologija zagrijava duhan unutar novih tipova duhanskih patrona koji se proizvode u fabrici Philip Morris Manufacturing & Technology u talijanskoj Bolonji.

IQOS ILUMA dolazi u tri različita modela koja će od danas biti dostupna osim na svim IQOS prodajnim mjestima, i u prvom IQOS butiku u Bosni i Hercegovini, koji je juče otvoren u Sarajevu.

"Ovo je prvi IQOS butik u BiH, lociran u centru bh. prijestolnice, na prizemlju ARIA Mall. Riječ je o novom konceptu prodajnog prostora koji pruža jedinstveno korisničko iskustvo i informacije o proizvodima baziranim na tehnologiji zagrijavanja duhana, koje proizvodi ili na bh. tržište distribuira kompanija PMI, svjetski lider u kategoriji bezdimnih proizvoda. Otvaranjem IQOS butika širi se i mreža dostupnosti i podrške svim odraslim pušačima koji žele da se informišu o manje štetnim alternativama u odnosu na cigarete", izjavio je Ivan Trizno, generalni direktor Phillip Morris International za BiH.

Stalnim unapređivanjem portfelja proizvoda koji zagrijavaju, a ne sagorijevaju duhan, kompanija potvrđuje svoju posvećenost misiji - Budućnost bez duhanskog dima i nastavlja da predvodi transformaciju duhanske industrije ka smanjenju štetnosti. Broj pušača, u mnogim zemljama koje intenzivno sprovode ovu strategiju, znatno se smanjio, uz upotrebu alternativnih bezdimnih proizvoda, poput onih koji zagrijavaju duhan. Kompanija PMI, kao svjetski lider u proizvodima ove vrste, nastavlja da doprinosi ovim pozitivnim promjenama, kako u svijetu, tako i na tržištu BiH.

Prema posljednjim podacima, 36,2% ukupnih neto prihoda Philip Morris International dolazi od bezdimnih proizvoda koji su dostupni u prodaji na 82 tržišta širom svijeta. Kompanija procijenjuje da je, od lansiranja 2014. godine do danas, oko 27,4 miliona pušača počelo da koristi IQOS, od kojih je oko 19,7 miliona zauvijek ostavilo cigarete. Cilj kompanije je da bezdimne alternative budu dostupne na 100 tržišta do 2025. Pored toga, još jedan u nizu ciljeva PMI kompanije je da do 2030. godine više od dvije trećine neto prihoda dolazi upravo od proizvoda bez duhanskog dima.

Novi IQOS ILUMA uređaji dostupni su u prodaji u IQOS radnjama od 10. novembra 2023. godine.

