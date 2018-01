Novi izazov na društvenim mrežama veoma štetan za zdravlje

Svakih nekoliko mjeseci na internetu se pojavi neki novi izazov. Najnoviji trend koji je preplavio socijalne mreže i zaludio tinejdžere je "Tide pod challenge".

Nasuprot "Ice bucket challenge-a", izazova pokrenutog u okviru kampanje prikupljanja novca za borbu protiv Amiotrofične lateralne skleroze (ALS) i kojem su se odazvale su se mnoge poznate ličnosti, kako iz BiH i regije tako i iz svijeta, pojavljuju se i izazovi koji su apsolutno besmisleni.

U kategoriju besmislenih spada i najnoviji "Tide pod challenge".

U ovom izazovu, osobe koje se snimaju za YouTube, Facebook ili neku drugu socijalnu mrežu, jedu ili piju "Tide" tečni deterdžent za veš, koji je upakovan u razgradive kapsule.

YouTube i Facebook saopštili su kako će ukloniti materijal koji prikazuje ljude koji su objavili sebe kako provode izazov.

Sam proizvođač deterdženta "Tide" je objavio video u kojem Rob Gronkowski iz New England Patriota obeshrabruje ovu praksu.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ