Novi trend koji se naziva "truljenje u krevetu"

​Novi trend u procvatu koji je zahvatio TikTok uključuje dugotrajno ostajanje u krevetu - ne za spavanje, već za obavljanje pasivnih aktivnosti poput jedenja grickalica, gledanja televizije i listanje portala preko telefona. Trend je nazvan "truljenje u krevetu".

Stručnjaci se slažu da je važno posvetiti se brizi o sebi kako biste kontrolisali stres i podigli energiju. Briga o sebi važna je za fizičko i mentalno zdravlje, ali je li izležavanje u krevetu cijeli dan najzdraviji način da si priuštite malo odmora?

Ovaj je trend najpopularniji među pripadnicima generacije Z koji se mogu osjećati iscrpljenima od posla, škole, porodičnih zahtjeva ili društvenih angažmana, rekao je za "Health" doktor Džefri Garder, klinički psiholog i profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta Touro. Na TikToku, "truljenje u krevetu" ima više od 130 miliona pregleda.

Evo što su pružaoci zdravstvenih usluga imali za reći o ovom najnovijem trendu samonjege, uključujući njegove prednosti, nedostatke i najzdraviji način za to.

"Truljenje u krevetu" ima svoje prednosti, rekla je Kortni DeAngelis, psiholog s Njujork-Prezbaterijan/Kolumbija Univerziteta, u e-poruci za "Health". U malim dozama, rekla je, može smiriti tijelo i pomoći u ublažavanju stresa i iscrpljenosti, posebno za ljude koji dugo rade na fizički ili mentalno zahtjevnim poslovima.

"Ti pojedinci bi mogli koristiti ovu praksu kako bi sebi dali priliku da 'napune baterije', da tako kažem", rekao je DeAngelis.

Budući da je izležavanje u krevetu sada prepoznato kao način opuštanja, ono takođe može pomoći ljudima da se osjećaju kao da imaju dopuštenje ležati bez osjećaja krivice, rekla je dr Nikol Holingshed, psiholog i klinička docentica porodične i društvene medicine na Univerzitetu Ohajo.

“Naše društvo ima tendenciju stavljati previše naglaska na i, na neki način, veličati stalno zaposlenje ili produktivnost”, rekao je Holingshedova za "Health". "To može dovesti do osjećaja izgaranja i ne dopustiti nam vremena za odmor ili punjenje bez da to označimo kao 'lijenost'."

Dok "truljenje u krevetu" može koristiti nekim ljudima kratkoročno, može postati zabrinjavajuće ako traje duže od jednog ili dva dana, Rajan Sultan, doktor medicine, asistent profesora kliničke psihijatrije na Univerzitetu Kolumbija, kazao je za "Health".

"Ako truljenje u krevetu postane uobičajno ponašanje, potencijalno bi mogao biti znak depresije ili drugih problema s mentalnim zdravljem", rekao je Sultan. "Važno je imati na umu ovo i ne dopustiti da truljenje u krevetu postane obrazac ponašanja."

Predugo provođenje u krevetu takođe ograničava vrijeme koje bi se moglo smisleno provesti u povezivanju s prijateljima ili voljenima, rekao je DeAngelis. A ako predugo ne izvršite zadatke ili ne idete u školu ili na posao, to bi u konačnici moglo učiniti da se osjećate još više pod stresom.

"Upozorila bih da je manje više kada je riječ o konceptu 'truljenja u krevetu', važno to činiti umjereno", rekla je.

Osim dužine sesije truljenja u krevetu, ono što radite u krevetu takođe utiče na vaše blagostanje, rekla je Holingshed. Praksa može biti problematična ako većinu vremena u krevetu provodite na uređajima.

“Sve više i više istraživanja ukazuje na negativne uticaje društvenih medija i korištenja telefona na naše mentalno zdravlje, posebno mentalno zdravlje mladih lica”, rekla je Holingshedova, a prenosi "Health".