Nutricionista Kenan Mandra savjetuje kako se hraniti u toplim danima

Tokom ljetnih mjeseci potrebno je pripaziti na prehranu, posebno kada su velike vrućine i pojačano se znojimo, čime gubimo tjelesne tečnosti i elektrolite koje je potrebno nadoknaditi.

I u narednom periodu meteorolozi najavljuju visoke temperature, tako da od velike koristi mogu biti savjeti Kenana Mandre, najpoznatijeg nutricioniste u regiji, koja je hrana idealna za ove vruće dane.

Budite prije svega umjereni

„Tokom vrućina važno je ne opterećivati organizam hranom koja sama po sebi uzrokuje dodatno zagrijavanje tijela, a to je prije svega hrana kojoj je potrebno duže vremena da se svari. Također, količine su jako bitne, pa nikada nemojte pretjerivati. Prije i nakon obroka nemojte piti vodu, a ako niste gladni, preskočite obrok iako je vrijeme za ručak. Jedan-dva obroka dnevno su sasvim dovoljna“, kaže Mandra.

Kada su u pitanju namirnice koje treba konzumirati, evo šta savjetuje:

„Paradajz, paprika, zeleno lisnato povrće, dinja i lubenica su bogati ne samo vodom nego i mineralima i vitaminima, što ih čini idealnim osvježenjem. Supe od povrća i mesa, salate začinjene maslinovim uljem i variva su također dobar izbor. Zapamtite da hranu uvijek jedete isključivo hladnu, pa makar to bila supa ili varivo“, svajetuje poznati nutricionista.

Jedite lubenice i paradajz

„Iskoristite sezonu lubenice i dinje, jer one najbolje gase žeđ u vrućim ljetnim danima jer su to dobri izvori vitamina C i A, te kalija i magnezija, dva minerala koji pomažu regulirati krvni tlak. Zbog visokog sadržaja vode smanjuju apetit i djeluju osvježavajuće“, dodaje Mandra.

Još jedna od namirnica koju Mandra savjetuje je paradajz.

„Gubeći tjelesne tečnosti, gubimo i kalij, a odličan izvoj kalija je upravo paradajz. Osim toga, on je poznat po visokom sadržaju likopena – snažnog antioksidansa koji štiti naše tijelo od slobodnih radikala i prijevremenog starenja. Uz likopen, koji paradajzu daje raskošnu crvenu boju, on sadržava i niz drugih nutrijenata s antioksidativnim svojstvima te vitamine C i A“, pojašnjava Kenan.

Glavni obrok neka budu salate. Dodaje da su salate savršen ljetni obrok.

„Jednostavne su za spremanje, zdrave su i okrepljujuće, a s obzirom na šarenilo boja koje vladaju i kombiniranjem različitih, ali vrlo skladnih namirnica, dobit ćete ukusan i zdrav obrok primamljivog ukusa i izgleda prilagođen vama, jer nema kraja kombinacijama koje možete praviti. Povrće možete kombinirati s voćem, ali i s mesom, ribom ili sjemenkama. Npr. paradajz, paprika i malo mladog sira uz maslinovo ulje, limun i sjemenke lana je savršen obrok spreman za 5 minuta, a uživate u svježini i okusima“, nastavlja Kenan.

Za one koji vole gril on preporučuje da u poslijepodnevnim satima umjesto mesa na gril stavite tikvice, paprike i patlidžan.

„Tikvica sadrži malo kalorija, a puno nutrijenata. Odlična je namirnica za reguliranje tjelesne težine jer ispunjava želudac i daje osjećaj sitosti. Izvrstan je izvor vitamina B i C, mangana i kalija. Većina vrijednih tvari nalazi se u kori pa je nemojte guliti. Svakodnevna konzumacija hrani organizam dijetalnim vlaknima koja potiču probavu, sprječavaju zatvor i čiste crijeva od toksina“, kaže na kraju Mandra.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.