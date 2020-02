Od "tifusne Meri" do virusa korona

​U posljednjih 30 godina broj novih virusa sve je veći, a njihovo rapidno širenje, poput korone u Kini trenutno, sve je učestalije. Zbog čega se to dešava?

Prosta činjenica je da nas na ovoj planeti ima više nego bilo kad u istoriji - broj ljudi koji naseljava planetu iznosi 7,7 milijardi i nastavlja da se povećava. Živimo sve bliže jedni drugima. Više ljudi na maloj površini znači i povećan rizik od izlaganja patogenima koji izazivaju bolesti. Takođe, to automatski znači i da se klice brže i lakše prenose. Kada je riječ o virusu korona, trenutno se sumnja da je muškarac iz Velike Britanije, koji se zarazio u Singapuru, povezan s najmanje 10 drugih slučajeva zaraze, što je dovelo do straha da bi mogao da bude takozvani superkliconoša.

Jedan život i pedeset smrti

Fenomen superkliconoše takođe je postojao i za vrijeme izbijanja SARS epidemije 2002-2004. godine, a duh "tifusne Meri" ove zime ponovo se nadvio nad svijetom, nakon širenja smrtonosnog virusa korona. "Tifusna Meri" je jedan od istorijskih slučajeva superkliconoše, a riječ je o irskoj kuvarici koja je zarazila 51 osobu u SAD početkom prošlog vijeka.

Kada je kao imigrantkinja iz Irske stigla u Ameriku, Meri Malon nije ni slutila da će se njom, osim epidemiologa i pravnika, baviti romanopisci i režiseri. Još manje je mogla očekivati da će je učiniti čuvenom okolnost da stolicom izlučuje uzročnike trbušnog tifusa.

Sve bi bilo drugačije da se nije zaposlila kao putujuća kuvarica i početkom 20. vijeka tokom nekoliko godina zarazila znatan broj građana koji su imali nesreću da uživaju u njenoj hrani. Kada je otkrivena, zdravstvene vlasti su je tri godine držale u prinudnoj izolaciji, sve dok ona tu odluku nije sudski oborila kao nezakonitu.

Budući da je bila uvedena u registar kliconoša, pribjegavala je čak i promjeni imena kako bi zavarala trag.

Njen cilj nije bio da što više ljudi otjera u grob, bez obzira na efekte koje je u tom pogledu postizala, već da pošteno zarađuje svoj hljeb. Sigurno je da je isto mogla da čini i kao čistačica, ali bi to za kvalifikovanu kuvaricu bila degradacija, a i finansijski hendikep.

Tako je, nešto kasnije, dovela do zaraze velikog broja bolesnika i osoblja kojima je u dvije bolnice pripremala hranu. Na kraju je dobrovoljno prihvatila izolaciju i ostatak života, još skoro tri decenije, provela kao "gost" grada Njujorka na jednom ostrvu.

"Tifusna Elza", servirka u menzi sarajevskog garnizona

"Tifusna Meri" je tako postala simbol za nenamjerno prenošenje zaraza. Pandan na našim prostorima bila joj je servirka u menzi sarajevskog garnizona, "tifusna Elza", koja je lučeći klice mokraćom i dijeleći hranu neopranim prstima daleke 1947. zarazila tridesetak vojnih lica. I njen životni put mogao je da se prati po tragovima koje je, nakon udaje i promjene prezimena, ostavljala.

Za respiratorne zaraze je uvijek važilo da su tipične bolesti civilizacije i da se, u odsustvu vakcine, u sredinama gdje su ljudi zbijeni, malo može učiniti.

Klice su sposobne da satima opstanu u spoljnoj sredini i nakon rukovanja dospiju u usta ili nos novog osjetljivog domaćina.

"Tifusna Meri" je, kao simbol, odigrala svoju ulogu, a njena metaforična reinkarnacija, "gripozna Meri", mogla bi mnogo da nam pomogne, možda i ne toliko u borbi protiv gripa, koliko u civilizacijskom iskoraku naviše. Nekada, kao u ovom slučaju, takvi pomaci sadržani su u naoko banalnim detaljima.

Širenje virus korona po svijetu

Virus korona predstavlja vanrednu situaciju za tu zemlju, ali je i ozbiljna prijetnja za ostatak svijeta, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus, otvarajući dvodnevni svjetski forum SZO u Ženevi protekle sedmice. On je pozvao sve zemlje da dijele saznanja o virusu, kao i da se ubrzaju istraživanja o lijekovima i vakcinama protiv novog tipa virusa korona, od kojeg je dosad umrlo više od 1.000 ljudi. Epidemija virusa korona mogla bi da dostigne vrhunac do kraja februara, nakon čega će početi da se smanjuje, rekao je u utorak glavni medicinski savjetnik Vlade Kine.

U intervjuu za Rojters, Džong Nansan, vodeći epidemiolog, koji je postao slavan zbog svoje uloge u borbi protiv virusa SARS 2003. godine, rekao je da se situacija u pojedinim provincijama u Kini već sada poboljšava i da se broj zaraženih smanjuje.

"Vjerujemo da će epidemija dostići vrhunac sredinom ili krajem februara, jedno vrijeme će stagnirati, a potom će se početi smanjivati", rekao je Džong.

Međutim, pravu opasnost predstavljaju superprenosioci virusa.

Naime, kako navodi BBC, ono što je zajedničko svim epidemijama jeste superširenje, pod kojim se podrazumijeva da pojedinac prenese infekciju velikom broju ljudi. Ti pojedinci nisu krivi za to, ali imaju značajan uticaj na širenje bolesti, a kod virusa korona zabilježeno je superširenje.

Kao primjer navodi se Britanac koji je nakon boravka u Singapuru, gdje se najvjerovatnije zarazio, povezan sa četiri slučaja obolijevanja u Velikoj Britaniji, pet u Francuskoj i jednim slučajem na Majorki.

U prosjeku svaka osoba inficirana virusom korona zarazi dvije do tri osobe, odnosno neki mogu da ne zaraze nikoga, a neki nekoliko.

Ipak, superširenje ima veliki uticaj na izbijanje bolesti. Na primjer, od ebole je veliki broj ljudi zaražen od malog broja pacijenata, a superširenje je dovelo do toga da su od MERS-a na Bliskom istoku od jednog pacijenta oboljele čak 82 osobe.

Neki samo stupaju u kontakt sa daleko većim brojem ljudi - bilo zbog posla ili mjesta gdje žive - a to znači da mogu da šire više bolesti, bez obzira na to da li imaju simptome ili nemaju.

"Djeca su dobra u tome, zato se zatvaraju škole i to je dobra mjera", rekao je Džon Edmunds iz londonske Škole higijene i tropske medicine.

Postoje i supersijači, koji izbacuju neobično velike količine virusa iz svojih tijela, tako da se svako ko dođe u kontakt s njima zarazi.

"Superširenje ima veliku ulogu na početku epidemije kada virus pokušava da se ustali", rekao je doktor Edmunds. Kako se navodi, kada napravi skok na prvog pacijenta, bolest može da se rasprsne prije nego što dovede do velikog izbijanja, ali ako brzo nađe put do superraširivača, onda dovodi do naglog porasta broja pacijenata.