Odmarajte oči u pauzama ako radite za računarom i sačuvajte vid

Savremene tehnologije osim dobrobiti donijele su i probleme. Brojna istraživanja pokazuju da dug boravak pred ekranima i računarima može uzrokovati probleme sa vidom i nedostatkom koncentracije kod djece i mladih.

Prema posljednjim istraživanjima, djeca i mladi starosti između osam i osamnaest godina - provode u prosjeku sedam sati dnevno ispred računara, mobilnih telefona, i drugih uređaja. Stručnjaci su saglasni - nisu kriva djeca, već odgovornost snose roditelji.

"Od rođenja pa do druge godine djeca ne bi trebalo da provode vrijeme ispred ekrana. Od druge do pete godine preporuka je da to ne bude više od jednog sata dnevno. Od pete, šeste godine, uzrast koji odgovoara školskom, veoma je važno da roditelji, nastavnici, kreiraju individualni plan korišćenja digitalnih uređaja", izjavila je Dobrinka Kuzmanović, psiholog.

Stručnjaci kažu da nemaju odgovor na pitanje optimalnog vremena koje se može provesti ispred ekrana - ali znaju za signale koji upozoravaju da problem postoji. Kažu da su ograničenja neophodna kako bi djeca imala vremena i za druge aktivnosti.

"Kada jasno vidite da je vezano za ekran, da druge aktivnosti trpe na račun tih aktivnosti ispred ekrana, da ima problema u školi, da ima problema u odnosu sa vršnjacima, da sve manje vremena provodi sa porodicom, to su indikatori da se upalila crvena lampica", dodala je Kuzmanovićeva.

Tokom pandemije djeca su bila dodatno izložena računarima i višesatnom gledanju u ekran, što je, prema riječima stručnjaka, bio najčešći razlog dolaska na očni pregled.

"To je redovna pojava u posljednje dvije godine. Zatim su taj rad za računarom prebacivali na igranje igrica za računarom, i glavna tegoba je - Ne vidim dobro! Ali - Ne vidim dobro ni na blizu ni na daleko. Takvo stanje se liječi primjenom kapi, koje bukvalno nasilno hemijskim putem istegnu tu muskulaturu u oku, i dijete onda u nekom periodu od više dana ne može dobro da vidi na blizu, ali to je jedini način da se više ponovljana akcija mišića raskine", objasnila je dr Dina Klevernić, oftalmolog.

Druga grupa simptoma je suvoća oka izazvana rijetkim treptanjem. Praćena je crvenilom i osećajem peckanja u oku. Istraživanja pokazuju da izloženost digitalnim uređajima - ne može dovesti do trajnog oštećenja oka.

"Najbolja prevencija je praviti pauze u radu prilikom rada za računarom. Najgora verzija je gledanje u telefon i ekran. Pauze bi trebalo da budu na svakih 45 minuta po minut, dva, gledanja na daleko jer je to način da se mišići oka istegnu i opuste", dodaje dr Klevernić.

Stručnjaci ukazuju i na to da su roditelji najbolji primjer svojoj djeci. Savetuju im da pokažu da mogu bez računara i mobilnih telefona, i ukazuju im na druge aktivnosti koje će im zaokupiti pažnju.

