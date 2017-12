Ojačajte mišiće i zaboravićete na išijas

Išijas nastaje usljed iritacije ili povrede išijadikus nerva, najvećeg nerva u tijelu koji počinje iz kuka, grana se kroz noge i završava u podnožju.

Kod išijasa nerv biva stegnut, što za posljedicu ima bol, ukočenost, peckanje, grčeve i slabost u mišićima nogu. Stručnjaci otkrivaju na koji način, osim medikamentima, možete ublažiti i otkloniti bol.

Jačanje mišića

Jačanjem stomačnih mišića i torzoa istovremeno ćete osnažiti leđa i spriječiti povrede poput išijasa.

Kada radite na stomačnim mišićima, potrebno je da izvodite vježbe simetrično. Ako ojačate jednu grupu mišića, a ignorišete onu drugu, išijas vam može pogoršati stvari. Uvijek je potrebno da uradite isto sa obje strane tijela: ako vježbate jednu ruku ili nogu, radite isti set sa suprotnom rukom ili nogom.

Obuća

Cipele imaju posebnu svrhu. One bi trebalo da pruže solidnu osnovu, daju dobar balans i podrže noge. Ukoliko to ne rade, vi ćete početi da se prilagođavate njima i njihovim nepravilnostima.

Ako imate probleme sa išijasom, nosite ravne cipele, nikako visoke potpetice.

Mijenjajte navike

Pokreti asimetričnog položaja stvaraju veći pritisak na jednoj strani tijela, a to može da izazove išijas. To može doći do izražaja ako uvijek nosite ranac na istom ramenu, ili nepravilno sjedite dok radite na računaru ili vozite automobil.

Ključ je da postanete svjesni vaše rutine i da mijenjate navike koje nisu dobre za vaše zdravlje.

Držanje

Dobro držanje znači da su glava, vrat, leđa, zadnjica i noge u ravni. Posmatrajte sebe. Ako ste se iskrivili, ispravite to. Neki joga položaji mogu biti posebno dobri za ponovno razvijanje ispravnog stava.

Istezanje

Vježbe istezanja treba da postanu rutina. Istezanje razdvaja uske strukture, sprečava grčeve, produžava i jača mišiće. To će spriječiti išijas.

Ako vaša radna rutina uključuje mnogo ponovljenih pokreta, pokušajte da u minutima pauze radite istezanje.

Pravilno dizanje tereta

Kada želite da dižete teret, savijte se u koljenima, a leđa držite ravno, kao što to djeca rade. Kada želite da nešto podignete, približite se objektu i provjerite da li imate solidnu osnovu. Savijte kolena i neka jaki mišići nogu i zadnjice preuzmu opterećenje. Držite leđa pravo da zaštitite diskove, ligamente i druge strukture u donjem dijelu leđa.

Opuštanje

Ljudi nose svoju mentalnu i fizičku tenziju u raznim dijelovima tijela. Skupljeni mišići mogu usvojiti neobične i nezdrave položaje i počećete da se krećete na asimetričan način.

Odvojite vrijeme za opuštanje jer vaš mozak kontroliše svoje mišiće, a vi morate da kontrolišete svoj mozak, tako što šaljete prave signale.