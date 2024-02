Oralna higijena nije samo pranje zuba

Za eliminaciju lošeg zadaha nije dovoljno samo redovno pranje zuba. Postoji još jedan vrlo važan korak, koji sigurno zaboravljate.

Možda zvuči čudno, ali stomatolozi tvrde da bi za zdravlje zuba i eliminaciju lošeg zadaha trebalo da peremo i obraze.

“Jedna od najčešćih grešaka u oralnoj higijeni na koju stalno nailazim je upravo zaboravljanje da i obrazi treba da se operu, kao i jezik”, objašnjava dr Daz Sing, stomatolog iz Velike Britanije.

Preskakanje ovih dijelova usta prilikom pranja može dovesti do nakupljanja bakterija, što rezultira lošim zadahom i potencijalnim problemima sa oralnim zdravljem.

“Jezik i unutrašnji obrazi mogu sadržati značajan broj bakterija, čestica hrane i mrtvih ćelija. Zanemarivanje ovih područja može omogućiti bakterijama da napreduju, doprinoseći lošem zadahu, formiranju plaka i drugim problemima sa oralnim zdravljem. Većinu lošeg zadaha, poznatog kao halitoza, izazivaju bakterije u ustima, posebno na jeziku. Redovno pranje pomaže u uklanjanju ovog plaka, sprečavajući ga da se stvrdne u kamenac, što može dovesti do bolesti desni i karijesa. Zanemarivanje unutrašnjih obraza tokom četkanja može dovesti do nakupljanja plaka duž desni. Ovo može doprinijeti upali desni i, vremenom, može dovesti do ozbiljnijih stanja kao što su gingivitis ili parodontitis”, kaže dr Sing.

Sveobuhvatna oralna njega podrazumijeva čišćenje svih površina usta, što uključuje zube, desni, jezik i unutrašnje obraze. Zanemarivanje bilo koje od ovih oblasti može ugroziti efikasnost vaše rutine oralne higijene.

Kada je u pitanju čišćenje unutrašnjeg obraza i drugih mekih tkiva u ustima, preporučuje se četkica za zube sa mekim vlaknima, koje su nježne za desni i delikatna tkiva u ustima, smanjujući rizik od iritacije ili oštećenja.

(Metro/Kurir.rs)

