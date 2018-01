Osam problema s očima zbog kojih morate posjetiti ljekara

Imate li dioptriju, vjerovatno redovno idete vašem oftalmologu, ali koliko su vaše oči zaista zdrave? Postoje brojni skriveni problemi čiji su simptomi jedva primjetni, a ako se zanemare, mogu se pretvoriti u ozbiljne bolesti!

Donna Booth, oftalmološkinja s Katzen Eye Group kaže kako bi neliječenje ovih problema moglo dovesti do trajnog oštećenja vida.

Ne morate se jako zabrinuti ako su vam, na primjer, oči crvene i suhe od nošenja sočiva ili neprospavane noći, ali ako imate sljedeće simptome, svakako bi trebalo da posjetite svog ljekara.

Vidite plutajuće čestice

Providne pjegice, trakice ili “paučine” koje nikako ne prolaze, ma koliko pomjereali oči često su povezane sa starenjem mrežnjače, upozorava optometričar Gregory Nixon sa Fakulteta optometrije Univerziteta u Ohaju. Iako ne bi trebalo predstavljati ništa ozbiljno, Nixon predlaže da se svejedno obavi detaljan očni pregled kako bismo se uvjerili da nije riječ o ablaciji mrežnjače ili odlijepljena mrežnjače – hitnog stanja koje treba operisati što prije.

Konstantno crvenilo oka

Sasvim je normalno ponekad se probuditi crvenih očiju, no ako ono ne prestaje tokom dana i javlja se učestalo, to je svakako razlog za posjetu ljekaru, jer bi to mogao da bude simptom sindroma suhog oka – stanja u kojem suzni kanali ne mogu proizvesti dovoljno tekućine za vlaženje oka.

Konstantna suvoća oka

Michelle Akler, oftalmološkinja iz Akler Eye centra, kaže kako su prva pomoć kod suvoće oka kapi koje možeš nabaviti u bilo kojoj apoteci. U slučaju da ni one ne pomažu, trebalo bi posjetiti ljekara kako bi mogao da prepiše omega-3 masne kiseline ili neke druge kapi. Neliječenjem suvog oka može doći do zamućene rožnjače, koja se liječi antigljivičnim ili antivirusnim lijekovima te antibioticima.

Ušla vam je neka hemikalija u oko

Prvi korak je isprati oko i kontaktirati svog doktora ako vam se čini da bol ne prolazi. Dr Nixon upozorava kako izlaganje oka nepoznatoj supstanci, pogotovo teškim hemikalijama, zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju. “To može rezultirati trajnom štetom ili ožiljcima”, nadodaje Nixon.