Osam zdravih i jednostavnih navika za brz metabolizam

Neke žene naprosto uvijek izgleadaju vitko i imaju snažan imunitet. Iza tog rezultata nisu nužno drastične dijete ili svakodnevni odlasci u teretanu nego zdrave navike kojih se pridržavaju. Držite li se vi neke od njih?

Fitforfun donosi jednostavne savjete koji će potaknuti vaš metabolizam, a s time i sagorijevanje kalorija. Na vama je samo da ove navike integrirate u svoju svakodnevnu rutinu.

Konzumirajte namirnice koje podstiču metabolizam

Postoje one namirnice koje su stvorene za ubrzavanje vašeg metabolizma, a vjerovatno dio njih već imate i kod kuće. Đumbir čini čudi, a uz to ublažava osjećaj gladi. Svježi đumbir koristite za pripremu čaja kojeg možete piti toplog ili ga konzumirati kao ledeni čaj. Koristite ga i kao začin u kuvanju.

Čili je takođe izvrstan u borbi protiv masnih naslaga. Naime, unosom ljutine u tijelo povišava se temperatura tijela, a to uzrokuje znojenje – zbog toga organizam koristi više energije, sagorijeva više kalorija. Stoga slobodno zaljutite svoja jela.

Ujutro popijte šolju zelenog čaja

Šolja zelenog čaja ujutro podstiče metabolizam i pospješuje sagorijevanje kalorija, a uz to i suzbija osjećaj gladi. Sastojci ovog čaja smanjuju zadržavanje vode u organizmu i djeluju antioksidativno. Zeleni čaj sadrži i kofein stoga s njim možete zamijeniti kafu. Još jedna prednost zelenog čaja – koža postaje glađa, a ten sjajniji.

Važno je dobro žvakati hranu

Dobro prožvakana hrana ne olakšava samo probavu, nego nas tjera da sporije jedemo. Tako unosimo manje kalorija jer smo svjesniji osjećaja sitosti. Takođe, pije samog jela popijte čašu vode kako biste ispunili želudac i pomogli organizmu u probavljanju.

Nemojte gladovati

Tijelu je potrebno dovoljno energije kako bi sagorijevalo masti, pokrenuo metabolizam i izgradnju mišića. Izgladnjivanje negativno utiče na metabolizam. Naime, tijelo u trenutku gladovanja pali crvenu lampicu jer i počinje skladištiti masti za “crne dane”.

Pripazite na unos sirovih namirnica

Sirova jela i voće se veoma sporo probavljaju, a često posljedica toga može biti nadutost. To nipošto nije zdravstveni problem, no ako planirate nositi usku odjeću imajte to na umu. Dobro je voće jesti ujutro dok organizam bolje probavlja šećer. Salatu nije loše konzumirati uz namirnice koje sadrže u sebi masti, poput orašastih plodova, avokada, sira, a maslinovo ulje je najbolji izbor za dresing.

Važno je biti u pokretu

Šetnja, korištenje bicikla, izbjegavanje liftova i pokretnih stepenica, redovna fizička aktivnost… Važno je biti aktivan jer samo uz aktivan život vaše tijelo će sagorijevati kalorije, tako ćete jačati imunitet, imati više energije i jednostavno ćete se osjećati bolje.

Izbjegavajte nezdrave grickalice

Čips, smoki, čokolada i brojne druge nezdrave grickalice ne biste trebali držati kod kuće – jer ako ih nemate, nećete ih ni konzumirati. Zamijenite ih zdravim međuobrocima.

Zalihe zdravih namirnica

Kod kuće biste uvijek trebali imati zalihu zdravih namirnica od kojih čak i ako niste planirali možete skuvati zdrav obrok. Stoga u zamrzivaču nemojte imati picu nego špinat, imajte konzerve povrća, krompir zamijenite bulgurom…

