Osjećate se tromo i umorno? Ovako ćete brzo popraviti raspoloženje

Ne ustaje vam se iz kreveta? Ništa vam se ne radi? Ne brinite, niste jedini. To je uobičajeno osjećanje u prazničnim danima, posebno ako ste cijelu noć slavili. Ovi jednostavni načini će vam brzo vratiti energiju.

Dišite duboko

Sjedite pravih leđa i duboko dišite, iz stomaka. Treba da osećate da vam se stomak ispod pupka puni vazduhom, jer to obezbjeđuje maksimalnu količinu kiseonika u krvotoku i dovoljno energije organizmu. Udišite kroz nos brojeći do pet, a onda lagano izdišite kroz usta brojeći do osam. Ovo usporava brzinu otkucaja srca, a povećava količinu kiseonika u tijelu.

Pomirišite limun

Mirisi citrusnog voća (limuna, pomorandže i grejpfruta) mogu brzo da podignu nivo energije u tijelu. Istuširajte se kupkom sa mirisom citrusnog voća, popijte svježe cijeđeni sok od pomorandže ili limunadu i odmah ćete se bolje osećati, a i raspoloženje će vam se popraviti.

Smijte se

Pogledajte neku komediju ili provedite vrijeme sa duhovitim ljudima. Smijeh djeluje na organizam isto kao da ste vježbali! Poslije dobrog smjeha, osjetićete trenutni priliv energije, jer se u tijelu tom prilikom oslobađa endorfin, koji stvara osjećaj zadovoljstva. Takođe, mentalna i fizička energija se značajno povećavaju kada slušate muziku koja vas tjera da se pokrenete.

Izađite napolje

Iako je hladno, izađite napolje i prošetajte. Brza šetnja po kraju ili obližnjem parku, napuniće vam baterije. Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji čim ustanu prošetaju bar desetak minuta, čitavog dana puni energije i lijepo raspoloženi.

