Osjećate umor i isrpljenost, možda je vrijeme za vitamine B kompleksa

O važnosti i značaju vitamina B kompleksa za stvaranje energije (ATP), smanjenje umora i iscrpljenosti, normalno funkcionisanje kardiovaskularnog i nervog sistema, za metabolizam, zdravlje sluznica, kože i kose, za održavanje eritropoeze, ćelijsku diobu, rast i razvoj, te funkcionisanje imunog sistema javnost je uglavnom upoznata.

Međutim novija istraživanja ukazuju da gotovo polovina populacije ima genski polimorfizam enzima 5-metilen tetrahidrofolat reduktaze (5-MTHFR), zbog čega imamo smanjenu mogućnost pretvaranja folne kiseline u njen aktivni oblik L-metilfolat, te čestu pojavu deficita folne kiseline u opštoj populaciji.

Ovaj zdravstveni izazov prepoznala je kompanija Hemofarm koja je kreirala kompleks B vitamina sa aktivnim oblikom folne kiseline (L-metilfolat).

Šta je Polivit B plus? Polivit B plus sadrži svih 8 vitamina B kompleksa koji djeluju sinergistički, uključujući i aktivni folat (L-metilfolat) i biotin, što ovaj preparat izdvaja od ostalih vitamina B kompleksa na tržištu.

Folati (vitamin B9) i L-metilfolat potrebni su za sintezu, popravak i metilaciju DNK, za sintezu aminokiselina, za ćelijsku diobu, rast i razvoj posebno tokom trudnoće, za normalnu funkciju eritrocita i leukocita te adekvatan metabolizam homocisteina.

Neadekvatan metabolizam folne kiseline dovodi do niskih nivoa folata u plazmi koji mogu dovesti do megaloblastne anemije, do rasta nivoa homocisteina čime raste i rizik od kardiovaskularnih (KV) bolesti, do češćih komplikacija u trudnoći (defekt neuralne cijevi, spontani pobačaj, prijevremeni porod…). Takođe veće koncentracije nemetabolizovanih folata potencijalno narušavaju naš imunitet.

U simptome deficita folata ubrajamo još i umor, slab apetit, glavobolju, blijedu kožu, crven, iritiran, natečen i sjajan jezik, ulkuse u ustima, kratak dah, vrtoglavicu i dijareju.

Aktivni folat (L-metilfolat) je biološki iskoristiva forma folne kiseline i prvi izbor za nadoknadu folata za ljude koji imaju poremećaj MTHFR.

Kada preporučujem Polivit B plus? U svojoj farmaceutskoj i nutricionističkoj praksi Polivit B plus zbog sadržaja aktivnog folata u kombinaciji sa vitaminom B6 i B12 najčešće preporučujem osobama sa povišenim homocisteinom zbog povećanog rizika od tromboembolije i moždanog udara, osobama u prekoncepcijskom periodu, kao i tokom trudnoće za pravilan razvoj ploda i majčinog tkiva.

Od izuzetne koristi je i za prevenciju mogućih komplikacija osobama sa hipotireozom i onima koje su duže vrijeme na terapiji metforminom, koji smanjuje apsorpciju vitamina B12 i B9, kao i svima koji se osjećaju umorno i iscrpljeno, ali i svim osobama za prevenciju deficita i nadoknadu vitamina B kompleksa.

Takođe Polivit B plus preporučujem i kod: problema sa kožom, opadanja kose, slabih i lomljivih noktiju, jer sadrži i biotin. Preporučujem ga i sportistima i osobama koje su u stanju povećanog psihofizičkog napora, kao i osobama na različitim dijetama, veganima i vegetarijancima, osobama koje imaju oboljenja digestivnog trakta (dijareju, povraćanje, poslije abdominalne hirurgije, koje dugo piju antibiotike ili koriste IPP), osobama sa bolovima u leđima i neuralgijama, u prevenciji i terapiji anemije, zajedno sa željezom.

Ovaj dodatak prehrani uzima se u obliku tableta i dovoljna je jedna na dan, poželjno u jutarnjim satima.

Piše: Mr ph Dragana Lošić, spec. nutricionizma