Otkrijte sve zdravstvene dobrobiti lubenice

Slatka i osvježavajuća, lubenica je mnogima omiljena ljetna poslastica!

Ko je jednom probao lubenicu zna koliko je ukusna, ali malo se ljudi zapita ima li ona ikakve vrijednosti kada je u pitanju zdravlje… Odgovor je potvrdan – lubenica u sebi skriva nutrijente, vitamine, minerale i antioksidante.

Glavni sastojak lubenice je voda i to čak 90 posto, što je čini izrazito korisnom za vruće ljetne dane jer će spriječiti dehidraciju, a uz to je bez straha možete jesti, ako ste na dijeti.

Lubenica sadrži antioksidante koje iz organizma uklanjaju molekule zvane slobodni radikali koje tijelo proizvodi prirodnim putem, a mogu se razviti i kao posljedica pušenja, zagađenja ili stresa.

Previše slobodnih radikala u tijelu može uzrokovati štetu na ćelijskom nivou i dovesti do pojave raznih bolesti. Iako ih se djelimično organizam može sam riješiti, potrebna je pomoć i u vidu ushrane. Lubenica je jedna od namirnica koje u tome pomažu.

Lubenicom protiv astme

Neki stručnjaci vjeruju kako slobodni radikali doprinose razvoju astme, a prisustvo vitamina C u plućima može umanjiti rizik. Studije nisu potvrdile da uzimanje suplemenata vitamina C pomaže, ali prehrana bogata njime može pomoći. 150 grama lubenice pruža 12 mg vitamina C, što je oko 14 posto potrebnog dnevnog unosa.

Snižava pritisak

U studiji provedenoj prije osam godina stručnjaci su otkrili kako ekstrakt lubenice smanjuje krvni pritisak kod starijih pretilih osoba. Smatraju kako su za to odgovorni L-citrulina i L-arginine — dva antioksidansa koji se nalaze u lubenici. Likopen, još jedan antioksidans iz lubenice može štiti od razvoja bolesti srca, a jedna je novija studija otkrila da se to dešava zbog smanjenja upala povezanih s “dobrim” holesterolom. Fitosteroli su još jedan aktivni sastojak lubenice koji regulišu loš holesterol, što će u konačnici spriječiti razvoj kardiovaskularnih oboljenja.

Sprečava razvoj karcinoma

Američki Nacionalni Institut za rak i njihove smjernice upućuju na to da slobodni radikali igraju veliku ulogu kada je u pitanju razvoj određene vrste karcinom, a upravo oksidativni stres uzrokuje promjene na ćelijama DNK.

Dijetalni antioksidanti u lubenici, poput vitamina C, mogu pomoći u sprečavanju razvoja karcinoma, a neke su studije pokazale da se isto odnosi i na likopene koje su povezani s prevencijom razvoja raka prostate.

Podstiče redovnu probavu

Sadrži puno vode i nešto vlakana, a upravo će ti sastojci promovisati dobro probavno zdravlje i spriječiti zatvor.

Hidratacija

Kako sadrži oko 90 posto vode, ona nudi elektrolite poput kalijuma, što je čini zdravim međuobrokom u vrućim ljetnim danima. Svejedno je jedete li je tek načetu, u obliku soka ili zamrznutu – ona će uvijek biti jednako zdrava.

Utiče na mozak i nervni sustav

Kolin je još jedan antioksidans koji se nalazi u lubenici, a utiče na:

Pamćenje

Prijenos impulsa unutar nervnog sustava

Rani razvoj mozga

Jedna teorija pojašnjava kao kolin može pomoći kod usporavanja razvoja Alzheimerove bolesti, ali ne postoji dovoljno dokaza.

Sprečava pojavu boli u mišićima

Lubenica i sok od lubenice mogu ublažiti bol i ubrzati oporavak kada su u pitanju bolni mišići. U studiji provedenoj 2017. godine, profesionalnim je sportistima ponuđen sok od lubenice s dodanim L-citrulinom dva sata prije maratona, a oni su, za razliku od onih koji su dobili drugu tekućinu prijavili da ih mišići manje bole 24- 72 sata nakon utrke. Ne zna se bi li sok od lubenice bez dodatka pomogao.

Za ljepšu kožu

Kako je puna vitamina C koji je tijelu potreban kako bi proizvodio kolagen koji je odgovoran za zdravlje ćelija i jak imunitet, lubenica je zaslužna i za dobar izgled. Bogata je i likopenom, sastojkom koji usporava proces starenja te čini “flekice” i sve ožiljke manje vidljivima.

Utiče na metabolički sindrom

U studiji objavljenoj 2019. godine, u zaključcima stoji kako sastojci lubenice mogu poboljšati funkcije metaboličkog sindroma, što uključuje i pretilost. Istraživanje je provedeno nad 33 osobe koje su pretile ili imaju višak kilograma te su morali konzumirati ili 300 grama lubenice u danu ili kekse s malo kalorija, i tako četiri sedmice. Oni koji su jeli lubenicu izjavili su da su bili manje gladni od onih koji su jeli kekse. Uz to su osobe koje su jele lubenicu nakon četiri sedmice imale su:

Djeluje kao diuretik

Neke osobe koriste pripravke i lijekove kako bi iz organizma izbacili višak vode i soli, što može biti korisno ako imate problema s bubrezima, visokim pritiskom i ostalim stanjima. U studiji od prije šest godina zaključeno je kako lubenica može biti jednako efikasna kao i neke tablete. No, bez razgovora s ljekarom, lijekove nemojte zamijeniti lubenicom!

(Ordinacija.hr)