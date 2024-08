Otkrijte zašto vaši zubi postaju žuti uprkos redovnom pranju

Mnogo nas, pravi veliku grešku prilikom pranja zuba a da nismo ni svjesni toga. Stručnjaci kažu takav način održavanja zuba može ugroziti naše oralno zdravlje. Da li ste primijetili da iako redovno perete zube, oni ipak ne bijele kako očekujete, već naprotiv postaju žući. Možda je tajna u četkici za zube?

Koliko puta dnevno se preporučuje pranje zuba?

Održavanje zuba čistima i zdravima zahtijeva posvećenost – preporučuje se pranje zuba dva puta dnevno, po dva do tri minuta. To ne samo da pruža osjećaj svježine, već smanjuje rizik od karijesa i problema sa desnima. To smo do sada svi naučili.

Međutim, veliki broj ljudi često čini nešto što može ugroziti njihovo oralno zdravlje, a da toga nisu ni svjesni. Stomatolozi upozoravaju da je vrijeme za akciju ako se prepoznajete u ovome.

Stomatološka sestra nedavno je putem TikToka podijelila savjet o jednoj često zanemarenoj, ali važnoj stvari – zamjeni četkice za zube. Mnogi ne znaju kada je pravo vrijeme za to, a zbog toga iako možemo reći da redovno peremo zube, mogu se javiti ozbiljne posljedice.

Kada je potrebno zamijeniti četkicu za zube?

Bez obzira na to da li koristite električnu ili običnu četkicu, glavu četkice treba mijenjati najmanje svaka tri mjeseca. Jednostavan način da provjerite je li vrijeme za zamjenu jeste da držite četkicu uspravno okrenutu prema sebi i pogledate zadnju stranu. Ako su se čekinje raširile, vrijeme je za novu četkicu – objašnjava stomatološka sestra u ovom videu.

"Takođe, ako primijetite da se vaša četkica brže troši nego obično, to može značiti da previše pritiskate prilikom pranja zuba. Ovo može dovesti do gubitka gleđi, što čini zube žućim, ili do povlačenja desni, što može izazvati brojne druge probleme", upozoravaju stručnjaci.

Bakterije "vole" vlažne četkice za zube

Glavna funkcija četkice za zube je uklanjanje plaka i bakterija sa zuba, i u tome je ona vrlo efikasna. Međutim, vlažna sredina koja ostaje nakon korišćenja četkice može podstaći rast bakterija. Takođe, ovo može biti povoljno okruženje za razvoj buđi i gljivica. Pored toga što zvuči neprijatno, bakterije, plijesni i gljivice na četkici mogu izazvati zdravstvene probleme i doprinijeti nastanku karijesa i bolesti desni.

Istrošena vlakna su manje efikasna

Jeste li primijetili kako su vlakna nove četkice gusto raspoređena, savršeno poravnata i imaju ujednačene vrhove? To nije slučajnost. Nova četkica je veoma efikasna u čišćenju zuba i linije desni jer su vlakna pažljivo dizajnirana sa finim, zaobljenim vrhovima kako bi temeljno očistila teško dostupna mjesta.

Međutim, upotrebom, ta vlakna postaju istrošena i deformisana, a njihova efikasnost opada. Rezultat? Vaša četkica više ne uklanja plak i bakterije jednako dobro, ostavljajući zube i desni podložnima karijesu i bolestima.

Stare četkice oštećuju zube i desni

Smanjena efikasnost je već dovoljna briga, ali istrošena vlakna mogu i dodatno nanijeti štetu. Kao što smo već rekli, vrhovi vlakana na početku korišćenja četkice za zube su zaobljeni i nježni prema zubima. Ali kada ta nekada glatka vlakna postanu krta i pohabana usljed prekomjerne upotrebe, iako izgledaju bezopasno, mogu oštetiti zubnu gleđ i tkivo desni.

Da li je češće pranje zuba tokom dana bolje za nas ili ipak ne?

Suprotno uvriježenom mišljenju, pretjerano ili prečesto pranje zuba može donijeti više štete nego koristi. Istrošena gleđ ne samo da čini zube žućim, već ih može učiniti i osjetljivijim na promjene temperature i druge senzacije, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.