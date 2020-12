Otkriven pokazatelj teškog toka oboljenja od virusa korona

Naučnici njemačkih univerziteta otkrili su dvije vrste nezrelih stanica u krvi koje objašnjavaju zgrušavanje krvi kod oboljenja od Kovida- 19. Tako je moguće rano prepoznati da bi tok oboljenja mogao biti težak.

Još uvijek je nejasno zašto infekcija korona virusom Sars-CoV-2 kod brojnih inficiranih osoba protiče s blagim simptomima ili bez simptoma, a drugima ugrožava život.

Kod teškog toka bolesti često se radi o krivoj reakciji tijela na upalu. Upala zahvati pluća, ponekad su pogođeni i srce ili bubrezi. Često dolazi do oštećenja krvnih žila i do jačeg zgrušavanja krvi, usljed čega se u plućima mogu stvoriti ugrušci krvi. To je često neposredni uzrok smrti kod teškog toka oboljenja od Kovida-19.

Za teški tok karakteristična dva tipa nezrelih stanica

Jedan tim naučnika sa više njemačkih univerziteta i instituta iz pokrajine Šlesvig-Holstin i iz Nizozemske sad su u krvi pacijenata oboljelih od virusa korona otkrili pokazatelj koji bi već u ranoj fazi mogao upućivati na mogući teški tok oboljenja.

Naučnici okupljeni u njemačkom klasteru izvrsnosti PMI Precision Medicine in Chronic Inflammation (precizna medicina kod hroničnih upala) otkrili su nezrele stanice trombocita, koji imaju ključnu ulogu u zgrušavanju krvi.

Ti takozvani megakariociti inače se nalaze u koštanoj srži gdje dozrijevaju u gotove krvne stanice. Ali, one se mogu naći i u krvi u slučaju zatrovanja krvi, navodi rukovodilac studije Florian Tran sa Instituta za kliničku molekularnu biologiju Univerziteta u Kilu.

"Poznajemo takve pojave nezrelih stanica u krvi teško oboljelih pacijentkinja i pacijenata, na primjer kod bakterijske sepse (trovanja krvi)", rekao je on.

To bi moglo ukazivati da opasne probleme sa zgrušavanjem krvi izazivaju te nezrele stanice.

Osim toga naučnici su u uzorcima krvi otkrili jako puno nezrelih crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), koja obično sazrijevaju u koštanoj srži. Crvena krvna zrnca su odgovorna za prenos kiseonika u tijelu. Brojna nezrela crvena krvna zrnca ukazuju na nedostatak kisika. To je poznata reakcija kod teškog oboljenja pluća.

Rano prepoznati mogućnost teškog toka bolesti

"Skupa s drugim podacima kao što su kliničke laboratorijske vrijednosti i mjerenje količine materija koje ukazuju na upalu mogli smo stvoriti neku vrstu 'otiska prsta', signaturu promijenjenog načina funkcionisanja tih stanica i pratiti neko vrijeme", kaže dr. Neha Mišra, koautor studije.

Molekularnom signaturom u krvi mogao bi dakle biti rano prepoznat mogući teški tok oboljenja i shodno tomu poduzete mjere za intenzivno liječenje.

Na istraživanju je sarađivao međunarodni tim naučnika. Nove spoznaje su u stručnom časopisu Immunity objavili naučnici sa Univerziteta Kristiana Albrehta iz Kila (CAU), Univerzitetske klinike Schleswig-Holsteins (UKSH), Univerziteta iz Bona, Kelna, Lobecka, Tubingena i nizozemskog Nijmegena, zatim Naučnog centra Borstel – Leibniz za plućne bolesti i Njemačkog centra za neurodegenerativna oboljenja (DZNE) zajedno s kolegama njemačkog naučnog saveza Deutsche COVID-19 OMICS Initiative (DeCOI).

(Deutsche Welle)