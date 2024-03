Otkrivena pilula koja daje osjećaj sitosti?

Naučnici vjeruju da bi ove tablete za mršavljenje mogle da pomognu milionima da se izbore sa prejedanjem i gojaznošću.

Naučnici su otkrili da su rani rezultati istraživanja zaista obećavajući, a u pitanju je eksperimentalni lijek, u vidu kapsule, koji zapravo "vara" tijelo da misli da je "puno", odnosno, da mu ne treba više hrane.

Kapsula je slična ozempiku, samo što u ovom slučaju nećete morati da se bodete injekcijama, već ćete lijek piti.

Kako naučnici tvrde, oni koji su uzimali pilulu u proseku su izgubili 13 odsto svoje težine nakon samo 12 nedelja.

Za razliku od popularnog ozempika, novi pronalazak, odnosno lijek, sadrži samo hranljive materije, što znači da potencijalno nema neželjenih efekata.

Ipak, potrebna su dalja ispitivanja prije nego što pilula, koja još uvijek nema ime, bude dostupna za kupovinu i korišćenje.

Lijek je pronašla doktorka Maduša Pejris, neuronaučnica na Univerzitetu Kvin Meri u Londonu, tvrdi da pilula prevari tijelo da proizvodi više hormona peptida-1 sličnog glukagonu, koji reguliše apetit i osjećaj sitosti.

Lijekovi kao što je ozempik su sintetički i oponašaju hormon.

Maduša Pejris je za San izjavila sljedeće: "Razvili smo način da kod ljudi stvorimo osjećaj sitosti, bez prejedanja, sa hranljivim materijama."

Dodala je i sljedeće: "Do sada niko nije imao nuspojave i sumnjamo da je to zato što su to hranljive materije koje se ionako nalaze u vašoj ishrani, što se veoma razlikuje od dosadašnjih lijekova za mršavljenje. Nijedna druga kompanija ne koristi ovaj pristup zasnovan na nutrijentima.“

Rezultati su pokazali da je kapsula, testirana na 60 ljudi, dovela do toga da je osam od deset osoba jelo manje hrane nakon uzimanja tablete dva puta dnevno, prenosi b92.

Doktorka je takođe dodala da je gojaznost globalni problem javnog zdravlja koji zahtijeva sigurne, efikasne, pristupačne i besplatne tretmane kako bi se suzbio i smanjio broj gojaznih ljudi.

"U kliničkom ispitivanju smo pokazali da naš pristup zasnovan na hranljivim sastojcima može da smanji unos hrane, a sada moramo da pokažemo kako različite doze imaju različite efekte. Ovo će nam omogućiti da napravimo proizvod koji je prirodan, ali klinički dokazan i validiran prema istom standardu kao i farmaceutski lijek."

