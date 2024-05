Ova biljka je najbolja za kontrolisanje visokog holesterola

Upotreba biljaka i začina u ishrani može značajno uticati na ukus hrane, ali i pomoći da se različite hranljive materije unesu u organizam.

Dijetetičari su ovu biljku izdvojili kao najbolju za upotrebu u ishrani ljudi koji imaju problema sa visokim holesterolom. Razlog koji ističu je taj što je ruzmarin bogat antioksidansima. Savršeno se može koristiti u kombinaciji sa maslinovim uljem, ali i sa drugim namirnicama koje su dio mediteranske dijete.

Bogat antioksidansima

Dijetetičar Džordan Hil ističe da je „ruzmarin bogat antioksidansima koji se bore protiv upale i oksidativnog stresa u tijelu, na kraju pomažu da se spriječi štetna oksidacija lošeg ili LDL holesterola“.

Starija studija, objavljena u Int J Clin Med., pokazala je da ruzmarin utiče na nivo glukoze i holesterola u krvi. Kako je izvestio Eating Vell, 48 učesnika je učestvovalo u studiji i uzimalo dva, pet ili deset grama mljevenog ruzmarina dnevno tokom četiri nedjelje. Učesnicima su rađeni testovi krvi prije i na kraju studije, a rezultati su pokazali da su učesnici koji su uzimali najveću dozu (deset grama tokom četiri nedjelje) imali značajno niži nivo lošeg holesterola.

Ruzmarin se često koristi u najboljim svjetskim dijetama

Mediteranska ishrana se smatra najboljom i najzdravijom na svijetu, a ruzmarin je uobičajen začin koji se u njoj koristi. Ova vrsta ishrane je bogata voćem, povrćem, mahunarkama, orašastim plodovima, sjemenkama, masnom ribom, ekstra djevičanskim maslinovim uljem i ograničenom količinom dodatog šećera i zasićenih masti.

Jela u mediteranskoj ishrani obogaćena su začinima kao što su ruzmarin, origano, bosiljak, cimet, đumbir i drugi začini koji se povezuju sa različitim zdravstvenim prednostima. Kako prenosi Eating Vell, upotreba ruzmarina u pripremi jela može jelu dodati antioksidante i vlakna, kao i poboljšati ukus.

Pomaže da se smanji unos zasićenih masti

Ljudi koji imaju visok holesterol treba da paze na unos zasićenih masti iz punomasnog mlijeka, putera, pavlake, pržene hrane, suhomesnatih proizvoda i crvenog mesa sa visokim sadržajem masti. Međutim, ako odlučite da povremeno jedete crveno meso, možete smanjiti unos zasićenih masti tako što ćete meso marinirati začinskim biljem.

Bilje poput ruzmarina ne sadrži masti. Sa svojim zemljanim i drvenim ukusom, ruzmarin ima jak ukus i dobro se slaže sa drugim biljem kao što su majčina dušica, majoran i origano.

Nutricionista i dijetetičar Sara Has ističe da je posebno dobro koristiti ruzmarin u mariniranju govedine. "To je zato što jedinjenja u ruzmarinu pomažu u sprečavanju stvaranja heterocikličnih amina (kancerogenih jedinjenja) koji se mogu formirati na mesu tokom pečenja na roštilju", tvrdi Has.

