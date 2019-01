Ova eterična ulja pobjeđuju grip i prehladu

Bezvoljnost, umor, zimogrožljivost, kijavica, začepljenost gornjih disajnih puteva, bolovi u grlu, povišena tjelesna temperatura su najčešći simptomi koji prate prehladu. Bolest je u ovo vrijeme godine na vrhuncu! Ako je temperatura viša od 38 stepeni i praćena je drhtavicom i bolovima u mišićima ili snažnim umorom, velika je vjerovatnoća da se radi o gripu.

Ljudi koriste brojne lijekove koji zajedno u kombinaciji štete organizmu, ali priroda nam može pomoći, samo je važno da pogledamo što nam to nudi. Eteričnim uljima možete da se sačuvate od bolesti. Ova ulja su pravo rješenje za pojedine bolesti:

Ravensara aromatica (Cinnamomum camphora L)

Ravensara je jedno od najčarobnijih eteričnih ulja što se tiče virusnih infekcija. Odlična je kako preventivno za dezinfekciju vazduha i podizanje imuniteta, tako i za olakšavanje simptoma kod već razvijene bolesti. Ovo ulje je dobro za grip jer svojim analgetskim svojstvima smanjuje bol u mišićima i zglobovima, lagano hladi i daje osjećaj olakšanja. Podiže opšu fizičku kondiciju, olakšava iskašljavanje. Ravinsara se može koristiti za osvježavanje prostora, inhalaciju, lokalno utrljavanje. Dobro je i za djecu.

Eukaliptus radiata

Ovo ulje ima jako izraženo antiinfektivno, antibakterijsko i antivirusno dejstvo. Veoma je korisno za tretiranje svih vrsta upala gornjih disajnih puteva, uz to može da razbistri i budi. Ovo je znatno blaže ulje od eukaliptusa globulusa pa ga mogu upotrebljavati i djeca. Koristimo ga u raspršivaču, inhalacijama i dermalno.

Ruzmarin cineol (Rosmarinus officinalis L kemotip 1,8 cinelo)

Ovo eterično ulje je jak ekspektorans i podstiče razređivanje sekreta, izvrsno djeluje protiv patogenih bakterija iz roda Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia i gljivica. Koristi se u raspršivaču, inhalacijski i dermalno.

Limun (Citrus limonum)

Ovo eterično ulje je veoma dobar antiseptik, vrlo je djelotvoran protiv Staphylococcusa i Streptococcusa, a samo nekoliko kapi eteričnog ulja u raspršivaču će već nakon 5 minuta uništiti do 70 odsto virusa u vazduhu! Posebno je pogodan kod virusnih infekcija kod djece i to inhalacijski. Jak je imunostimulator. Može da se koristi oralno u obliku melata (u kombinaciji sa ravensarom je odlično sredstvo za jačanje imuniteta), inhalacijski, dermalno.

Čajevac (Melaluca altenifolia)

Djeluje snažno protiv svih vrsta patogenih gljivica, virusa i bakterija. Preporučuje se kod svih disajnih infekcija bez obzira na uzrok. Snažno djeluje na imunološki sistem i odličan je za dezinfekciju.

Niauli kemotip cineol (Melaleuca quinquenervia)

Niauli je eterično ulje izvandrenih antibakterijskih, antivirusnih i antigljivičnih svojstava. Podstiče iskašljavanje, koristi se u preventivne svrhe i odličan je za sprečavanje razvijanja bolesti i snažno dezinfikuje vazduh.

Mirta 1.8 cinelo (Myrtus commnis kt 1.8 cinelo)

Mirta je veoma snažan ekspektorans (lijek za izbacivanje sekreta iz pluća), a uz to sprečava pojačano lučenje sekreta. Zbog blagog djelovanja pogodna je za tretiranje disajnih problema kod male djece.

Eukaliptus globulus (Eucalyptus globulus)

Preporučljiv je za sve vrste disajnih infekcija praćenih kašljem jer ima jako ekspektoransno djelovanje, razgrađuje sekret i olakšava iskašljavanje. Može da se koristi inhalacijski, za dezinfekciju i osvežavanje prostora ili dermalno.

Preporuka za inhalacije eteričnim uljima

U vruću vodu kapnuti dvije kapi eteričnog ulja, inhalirati se minut do dva, nakon toga dodati ponovo jednu do dvije kapi eteričnog ulja i opet se inhalirati. Sveukupno se doda pet do 15 kapi, u zavisnosti od vrste ulja i starosti osobe koje se inhalira. Inhalcije ne bi trebalo da traju duže od 10 minuta i mogu da se ponavljaju tri puta na dan, savjetuje portal 24sata.hr. Kod astme se inhalacije ne rade, bez obzira na uzrok.