Ova voćka čisti crijeva kao buldožer

Doktor Dejan Čubrilo je pojasnio šta znači pravilna detoksikacija i šta je najbolje jesti da bismo ubrzali rad crijeva.

"Uspešna detoksikacija znači da creva podignemo iz minus faze da počnu da rade. To znači barem jedna stolica dnevno, ali samo stolica mera. Metabolizam je ona fabrika gde se vama od onoga što stigne u telo napravi energija - to je brz metabolizam a ne onaj kada stalno letite u wc. Ako imate više stolica dnevno to nije brz metabolizam nego je znak da vaše telo ne vari hranu kako treba.

Jedna urma, ne pet, jedna urma, jedna smokva - to je bukvalno buldožer i bager koji čisti creva. Potopite urmu ili smokvu u vodu i pojedite je i pojedite to pred spavanje. Jedna smokva sat vremena pred spavanje tako će vas smiriti a onda će vam očistiti creva i žuč i dobićete energiju gde će se vaše ćelije nahraniti," tvrdi doktor Čubrilo, gostujući u RTS Ordinaciji.

Zašto je smokva tako zdrava?

Prednosti smokve prvenstveno potiču od bogatog skupa vrijednih vitamina i mikroelemenata koji su uključeni u njen sastav.

Među njima: vitamin B6, koji stimuliše proizvodnju serotonina u ljudskom tijelu, drugim riječima, stvara nam dobro raspoloženje. A takođe i vitamini C, B1, B9 (poznata folna kiselina, koja je posebno korisna za trudnice, jer je glavni učesnik u procesima hematopoeze i formiranju imuniteta).

Uz njih, smokve sadrže korisni fosfor, kalijum, kalcijum, gvožđe, natrijum i vlakna. Štaviše, što se tiče minerala, smokve se lako mogu nazvati šampionom među voćem po njihovom sadržaju.

Za koje bolesti su sve dobre smokve?

Kardiolozi preporučuju da pojedete najmanje 2-3 zdrave svježe smokve dnevno za liječenje i prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Takođe se preporučuje upotreba smokve za proširene vene, tromboflebitis i tromboemboliju.

Pored navedenih tegoba, smokve su korisne za sve poremećaje gastrointestinalnog trakta, efikasne su kao ekspektorans, diuretik i antiinflamatorno sredstvo, prenosi Stil.

