Ovaj obrok jača libido i pomaže da brže dobijete bebu

Riba i morski plodovi pomoćiće vam da svoju skeusalnu energiju podignete na najviši nivo, ali i da poboljšate plodnost.

U novoj studiji sa Harvarda navodi se i da parovi koji jedu morsku hranu imaju češće seksualne odnose.

Ranije studije pokazale su da konzumacija ribe s visokim dijelom omega-3 kiselina, kao što su losos i tunjevina, imaju veći nivo progesterona u tijelu, poboljšavaju kvalitet sperme i skraćuju vrijeme potrebno za trudnoću.

Istraživači su proučili 500 parova kroz studiju koju su nazvali "Longitudinal Investigation of Fertility and the Environment".

Rezultati su pokazali da je kod 92 odsto parova, koji su jeli morsku hranu više od dva puta nedjeljno, do trudnoće došlo u prvih godinu dana. Osim toga, parovi koji su pojeli osam ili više porcija morske hrane tokom menstrualnog ciklusa, češće su vodili ljubav - 22 odsto češće.

"Jedno od iznenađujućih otkrića je to da je unos kod muškaraca podjednako važan kao i kod žena", rekla je dr Odri Gaskins, istraživač sa Harvarda za "Daily Mail".