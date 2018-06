Ovaj virus najviše vreba na ljetovanju

Norovirusi su grupa veoma zaraznih virusa koji izazivaju stomačne probleme i sa kojima se možete suočiti u svim dijelovima svijeta, a česta su pojava na odmoru.

Epidemije su posebno česte na velikim kruzerima, na kojima se u ograničenom prostoru nalazi i po nekoliko hiljada putnika i zaraza može veoma brzo da se raširi. Nerijetko se javljaju i u hotelima, a dovoljno je samo nekoliko dana da „devastiraju“ neko manje turističko mjesto.



Virus se brzo širi, a možete ga dobiti u direktnom kontaktu sa oboljelom osobom, konzumirajući kontaminiranu hranu i vodu, kao i dodirivanjem kontaminiranih površina (tanjiri, escajg).



Period inkubacije je kratak, između 12 i 48 sati. Simptomi kao što su povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, slabost i blaga temperatura se veoma brzo razvijaju i mogu da traju 2-3 dana. Najteža komplikacija je dehidratacija, koju izazivaju povraćanje i dijareja, i koja može biti blaga, ali u težim slučajevima, posebno kada se radi o maloj djeci ili starijim osobama, može doći i do težih oblika dehidratacije koji zahtijevaju hospitalizaciju.



Ne postoji vakcina protiv norovirusa, niti se prepisuje neka posebna terapija. Izručito se ne preporučuje korišćenje antibiotika na svoju ruku, budući da se radi o virusnoj, a ne bakterijskoj infekciji. Najvažnije je održavati organizam hidriranim kako ne bi došlo do dehidratacije, piti dosta vode, instant supe, tečnosti sa elektrolitima i izbjegavati tešku hranu. Preporučuje se odmor i ležanje, kao i izbegavanje kontakta sa drugima. Osobe oboljele od norovirusa mogu biti zarazne i tri dana nakon prestanka tegoba.



Higijena je ključna za sprečavanje širenja norovirusa. To podrazumijeva redovno temeljno pranje ruku sapunom, posebno nakon korišćenja toleta, prije jela i nakon korišćenja potecijalno kontaminiranih površina. U hotelima treba izbjegavati dodirivanje kvaka, ručki, dugmića za lift, slavina, kao i gelendera na stepeništima, kao i kupanje u bazenima.



Izbjegavajte svježe neoljušteno voće, salate od svježeg lisnatog povrća, ali i ostrige. Ukoliko ste bolesni, ne pripremajte hranu za druge. Prilikom pripreme hrane, dobro operite i termički obradite sastojke, oljuštite svježe voće i prije pripreme takođe dobro operite ruke.



U putnoj apoteci trebalo bi da imate sredstvo za spuštanje temperature, probiotike koji će pomoći u što bržem regulisanju probave tokom oporavka i rastvor sa elektrolitima koji sprečava dehidrataciju organizma.



Za slučaj da ipak dođe do komplikacija, kao što je ozbiljnija dehidratacija koja zahtijeva ljekarsku pomoć, svakako bi trebalo da imate uplaćeno putno osiguranje, savjetuje "Travel“ magazin.

(B92)