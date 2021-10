Ove namirnica pomažu kod izbacivanja nikotina iz organizma

Svi znamo da je konzumiranje duvana izrazito štetno za zdravlje i da je prilično teško otarasiti se ove navike. Čak i ako uspijete, efekat nikotina će trajati godinama. Međutim, postoje namirnice koje mogu da vam pomognu kod izbacivanja nikotina iz tijela.

Brokoli je bogat vitaminima C i B5, a poznato je da konzumiranje duvana smanjuje nivoe vitamina C u organizmu. One će vam naročito olakšati proces izbacivanja nikotina. Karfiol, prokelj, kelj, šargarepa, kupus, rukola i keleraba su takođe korisni.

Sok od narandže je isto tako bogat vitaminom C. Redovna konzumacija narandže će ubrzati metabolizam i osloboditi vas osjećaja stresa. Nikotin razgrađuje kolagen, najvažniju bjelančevinu u organizmu, a vitamin C igra vitalnu ulogu u njegovom formiranju.

Nikotin takođe oštećuje kvalitet kože, dok sok od šargarepe sprečava njeno starenje i omogućava joj da se oporavi. Sadrži vitamine A, C, K i B koji su dokazano efikasni u izbacivanju nikotina.

Špinat je jedno od najzdravijih povrća jer sadrži velike količine folne kiseline. Ona štiti pankreas od štetnih efekata koji su uzrokovani nikotinom. Konzumiranje špinata preporučuje se i osobama sa visokim krvnim pritiskom jer ga kalijum snižava.

Kivi normalizuje nivoe vitamina A, C i E. Smanjuje akumulaciju metabolita koji uzrokuju rak. Još jedna prednost kivija je ta što pomaže u čišćenju jetre.