Ove namirnice bi trebalo izbjegavati uveče

Iako sve nas nekada "sila" vuče ka frižideru, kasnu večeru treba izbjegavati. Prema riječima stručnjaka, tijelo pretvara hranu u energiju koju ne koristimo dok spavamo i koja se skladišti kao tjelesna mast. Iako postoje namirnice koje je sasvim u redu konzumirati uveče i koje vam neće odložiti spavanje, stručnjaci poručuju da, koliko god je moguće, izbjegavamo da jedemo prekasno uveče.

Ukoliko vam je teško da zaspite stručnjaci za spavanje u Beneden Heltu su otkrili namirnice koje je najbolje izbjegavati uveče. Oni su dodali da i velike porcije mogu poremetiti san, prenosi britanski San.

Čokolada

Mnogi znaju da je poželjno izbjegavati čaj ili kafu prije spavanja jer bi visok nivo kofeina mogao da nam da energiju umjesto da tijelo pripremi za san. Visok nivo kofeina nalazi se i u čokoladi i zbog toga se preporučuje da se ona izbjegava prije spavanja i da je loš izbor pogotovo zbog šećera.

Sir

Iako je grickanje sira mnogima omiljena aktivnost uveče, ova kremasta užina je zapravo jedna od najgorih namirnica koju možete jesti prije spavanja. Stari sir sadrži aminokiseline poznate kao tiramin zbog čega se osjećamo budno. Tiramin čini da naša nadbubrežna žlijezda oslobađa hormon "bori se ili bježi" zbog čega se osjećamo i budnije. To važi i za suvo meso, feferone i slaninu.

Začinjene stvari

Začinjena hrana kao i ljuti sos ili senf mogu da ometaju regulaciju temperature tijela i da naprave "haos" u satima budnosti. Pored toga što mogu podići temperaturu, za varenje začina potrebni su visoki nivoi energije što čini dubok san nemogućim.

Sladoled

Postoji razlog što se koristi termin "navala šećera" jer previše slatkih stvari dovodi do skoka nivoa šećera u krvi jer može izazvati poremećen san. Prema Heltlajnu hrana poput sladoleda, kolača i keksa može uzrokovati skok i pad šećera u krvi što izaziva oslobađanje hormona poput adrenalina i kortizola, što dovodi do anksioznosti, gladi i razdražljivosti. Iako se zbog ovoga možda osjećate pospani kasnije ta hrana može dovesti do promjene u hormonima i da se probudite kasnije.

Čips

Mnogima je čips omiljena grickalica iz razloga što u sebi sadrži so. Previše soli može da dehidrira tijelo i da zadržava vodu što dovodi do umora. Studija Evropskog endokrinološkog društva pokazala je da slana hrana poput čipsa i orašasth plodova može dovesti do poremećenog sna. Poželjno je držati se slane hrane najmanje dva do tri sata prije spavanja, ako vam je dobar san neophodan.

Ono što stručnjaci preporučuju kao zdravu hranu koja se može jesti prije spavanja su trešnje ili sok od trešnje jer voće prirodno sadrži melatonin. To isto važi i za sirovi med koji je najpoželjnije konzumirati sa toplom vodom i limunom. Banane se takođe preporučuju kao hrana prije spavanja jer sadrže magnezijum koji opušta mišiće i smiruje tijelo kao i bademi. Ćuretina je takođe bogata triptofanom koji se smatra prirodnim regulatorom raspoloženja.

(MovostiMagazin)