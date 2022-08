Ove namirnice će vas razbuditi bolje od kafe

Ako je kafa prva stvar za kojom posežete ujutru čim očite otvorite, možda je vrijeme da tu naviku promijenite i pokušate se razbuditi na neki drugi način.

Svim ovisnicima o kofeinu kafa je najvažniji napitak dana. Pijemo ju zato što nam daje osjećaj razbuđenosti i poletnosti. No, taj osjećaj ne traje dugo, osobito ako koristite umjetne zaslađivače ili pijete neku od instant mješavina kafe. Takvi napitci će vas samo privremeno “podići”, ali ćete vrlo brzo ostati bez energije i ponovno biti jednako pospani kao kada ste ustali.

Predlažemo da umjesto kafe pokušate konzumirati neke druge namirnice koji su mnogo bolji razbuđivači.

Voda

Vrlo je važno tijelu osigurati dovoljno tekućine. Kada mozak nema dovoljno tekućine, radi sporije, a mi se osjećamo umorno i pospano. Zato je najbolje, čim ustanete, popiti čašu vode. Jednak učinak ima i u poslijepodnevnim satima – kada već i zaboravimo na to da nismo popili dovoljno tekućine i jedva gledamo, najbolje je popiti čašu vode i tijelu osigurati potrebnu tekućinu.

Zobena kaša

Iako ju mnogi jedu za doručak, uz nju svejedno popiju i šoljicu kafe. No, to zaista nije potrebno. S obzirom na to da zobena kaša ima nizak glikemijski indeks, osigurat će vam dovoljno energije i osjećaj sitosti za sljedećih nekoliko sati. Kada tijelo ima energije – nije umorno!

Zeleno lisnato povrće

Možda ne zvuči baš primamljivo, ali zeleno lisnato povrće (poput špinata, peršina, celera, blitve, kelja…) sadrži puno vitamina B koji pomaže pretvoriti hranu u energiju. Zašto dan ne biste započeli nekim lijepim zelenim smoothiejem umjesto kafom!

Chia sjemenke

Male, dobro poznate super sjemenke, bogate su omega-3 masnim kiselinama koje pomažu ubrzati rad mozga te pomažu u borbi protiv umora. Također, zbog svoje velike mogućnosti apsorpcije tekućine, chia sjemenke ubrzavaju metabolizam i osiguravaju osjećaj hidratiziranosti i budnosti. Kako ih je malo nezgodno jesti same, dodajte ih u zobenu kašu ili smoothie i osigurajte si duplu dozu razbuđivanja!

Jaja

Ne kaže se uzalud: “Svako jutro jedno jaje, organizmu snagu daje”. Naime, proteini iz jajeta, tijelu pružaju mnogo energije koju ćete imati tokom cijelog dana. Izbor pripreme jaja je velik, možete ih ispeći na oko, napraviti s njima kajganu, omlet ili ih skuhati. Možete, na primjer, spojiti jaja i neko zeleno lisnato povrće u sjajan omlet i napraviti pravu energetsku bombu!

