Ove namirnice su najgore za zdravlje crijeva

Zatvor se javlja kada imamo poteškoća sa pražnjenjem crijeva. Osoba koja pati od zatvora može da ima manje od tri pražnjenja crijeva nedeljno, a u većini slučajeva zatvor je praćen drugim simptomima kao što su nadimanje, bol u stomaku ili nelagodnost.

Ljekari objašnjavaju da je opstipacija hronično stanje koje zahtijeva medicinsku pomoć ili je samo privremeni problem prouzrokovan određenim faktorima kao što je konzumiranje hrane koja izaziva zatvor.

Postoje namirnice čija konzumacija može da dovede do problema sa pražnjenjem crijeva, a za mnoge od njih ljudi nisu ni svjesni da na ovaj način štete svom organizmu.

Dijetetičari su zbog toga ukazali koje namirnice mogu da dovedu do zatvora, a samim tim i do nekih drugih, ozbiljnijih tegoba.

Crveno meso

Crveno meso je često bogato mastima, ne sadrži vlakna i može se začiniti solju.

Prema mišljenju dijetetičarima, konzumiranje crijvenog mesa često je povezano sa zatvorom. Stvar je u tome što hrana životinjskog porijekla, kao što je crveno meso, nema vlakna, koja inače podstiču bolje varenje.

Mlijeko i mliječni proizvodi

Mlijeko i mliječni proizvodi mogu da doprinesu zatvoru, posebno kod osoba sa netolerancijom na mliječne proizvode.

Iako su podaci o odraslima ograničeni, sve veći broj dokaza ukazuje na vezu između intolerancije na laktozu i zatvora kod djece. Konstipacija pogađa oko 30 odsto ljudi koji imaju intoleranciju na laktozu, objašnjavaju dijetetičari.

Pržena hrana

Konzumiranje velikih količina pržene i brze hrane može da doprinese zatvoru kod ljudi jer sadrži male količine vlakana i velike količine masti i soli.

Zamjena obroka i grickalica bogatih hranljivim sastojcima sa ovim manje hranljivim opcijama može da dovede do smanjenja ukupnog unosa vlakana, a samim tim i do pojave probavnih smetnji, uključujući zatvor, kažu dijetetičari.

Alkohol

Alkohol je jedno od pića koje može da izazove zatvor, posebno ako ga pijemo u prevelikim količinama.

Stvar je u tome da svako alkoholno piće na određeni način dehidrira organizam, a našim crijevima je potrebna voda da bi lakše radila.

Bijeli hljeb

Bez mnogo vlakana, bijeli hljeb i slični proizvodi od rafinisanog brašna mogu značajno da doprinesu zatvoru.

Ovi proizvodi takođe mogu da dovedu do dehidratacije zbog dodanog sadržaja natrijuma i šećera, kažu dijetetičari, piše "Eat This, Not That“.

