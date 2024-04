Ovi dodaci su puni šećera, a koristimo ih svakodnevno

Kao i većina prehrambenih proizvoda, naizgled obični začini mogu da sadrže veliku količinu šećera. Iz tog razloga je važno uvek pročitati sastav.

Ukoliko vidite da se u proizvodu nalaze sirup, dekstroza ili melasa, nemojte da ga kupujete, savjet je nutricionistkinje Laure Burak za magazin "Eat This, Not That".

Evo nekoliko dodataka jelima koje bi u ovom slučaju trebalo da izbegavate:

Kečap

"Većina kečapa na tržištu sadrži dodatni šećer, obično u obliku kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze", objasnila je Burak.

Poznato je da konzumiranje kukuruznog sirupa dovodi do gojaznosti, insulinske rezistencije i dijabetesa.

"Pripazite na izvore šećera i obavezno provjerite koliko grama šećera je u kečapu koji planirate da kupite", dodala je.

Senf

Obratite pažnju jer proizvođači često stavljaju šećer u senf kako bi poboljšali njegov ukus. U posljednje vrijeme šećer sa senfom postaje sve popularniji, ali ni on nije naročito dobar za zdravlje.

"Može vam se učiniti da je senf sa medom zdraviji, ali je to daleko od istine. Med je samo 'izgovor' za dodavanje još veće količine šećera u proizvod", navela je ona.

Prelivi za salatu

Sve vrste preliva za salatu koje možete pronaći u supermarketima su nezdrave jer umanjuje nutritivnu vrijednost zdravog obroka. Nutricionistkinja smatra da je najbolja opcija da sami napravite preliv jer ćete samo tako biti sigurni da nema velike količine šećera.

(B92)

