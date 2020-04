Ovi savjeti će vam pomoći da manje dodirujete lice

Različita istraživanja otkrivaju nevjerovatne brojke koje se odnose na to koliko puta tokom sata, a onda i dana dodirnete lice. Dok jedne studije tvrde kako lice tokom samo jednog sata u prosjeku dodirnemo 16 puta, druge navode kako je to pogrešna procjena te da lice dotaknemo i do 25 puta unutar jednog sata. Koje god procjene bile tačne - riječ je o velikom broju.

Ali, čini se da su ljudi tek sad prepoznali opasnost prenošenja virusa i bakterija upravo ovim putem. Naime, svakodnevno slušamo uputstva o pranju ruku, ali i izbjegavanju dodirivanja lica. Stručnjaci se trude da apeluju kako je krajnje vrijeme da odustanemo od ove loše navike koja je posebno opasna tokom aktualne pandemije virusa korona.

Pokazalo se da ljudi najčešće dodiruju nos, usta i oči, a upravo su to putevi koji omogućuju nesmetan ulazak virusa i bakterija u organizam.

Ipak, stručnjaci naglašavaju kako postoje načini da zaboravite na ovu naviku. Za početak, "zabavite" ruke. U tu svrhu može vam poslužiti i narukvica oko zgloba s kojom ćete se igrati kada vam je dosadno, nervozni ste ili pod stresom. Ako ne volite nakit, poslužiće i antistres loptica koja će vam se uvijek nalaziti u vidokrugu.

Mazanje ruku masnim kremama takođe je isprobana tehnika. Spoznaja da su vam ruke masne automatski će vas odvratiti od dodirivanja lica.

Treća metoda odnosi se na sistem nagrada i kazni. Baš kao što ste se tokom školskih dana motivisali čokoladicom koju ste mogli pojesti nakon savladanog gradiva jednog predmeta, tako se i sada možete nagraditi ako, recimo, tokom dva sata nijednom ne dodirnete lice. Naravno, nemojte se nagrađivati samo čokoladicama jer biste uskoro mogli, umjesto s ovom lošom navikom, imati problema i s gubitkom nakupljenih kilograma.

