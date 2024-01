Ovo je najčešći razlog za zimsku depresiju

Zima na sjevernoj Zemljinoj hemisferi pokazuje svoje pravo lice, a iako su od 22. decembra dani postali duži, nedostatak dnevnog svjetla ipak puno utiče na naše ponašanje, ali i emotivno stanje, naveli su naučnici u najnovijem istraživanju, nedavno objavljenom u časopisu "Perspectives on Psihological Science" za BBC, prenosi Politikin Magazin.

"Zimska depresija, poznata kao sezonski afektivni poremećaj, stanje je koje je opšteprihvaćeno u svijetu, a njegov glavni simptom je uporna tuga u trajanju od najmanje dvije sedmice. Uz to, po ocjeni stručnjaka koju su dali u najnovijem istraživanju, ide i ekstremno ponašanje u ishrani – od potpunog izbjegavanja namirnica do enormnog prejedanja, preteranog spavanja do osjećaja bezvrednosti", navodi se u istraživanju.

Dodaju da razlog za pojavu zimske depresije naučnici vide u smanjenju nivoa dnevne svjetlosti, što ometa biološki sat organizma, a zbog toga se narušava regulacija neurotransmitera važnih za emocionalnu blokadu.

"U velikoj studiji sa više od 10.000 učesnika otkriveno je da je veliki broj njih patio od zimske depresije, ali i opšte usporenosti organizma koje je karakterisalo i otežano učenje, pamćenje, usporena koncentracija", navode naučnici.

Eksperti zimsku depresiju povezuju i sa nedostatkom vitamina D, za koji se vjeruje da pomaže očuvanju zdravlja mozga.

Mnogobrojna istraživanja do sada su dovela u vezu dužinu dana i emotivno stanje osobe, a najnovije u nizu potvrdilo je da nedostatak dnevne svjetlosti utiče na pojavu depresije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.