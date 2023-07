Ovo je najgore doba dana za jelo

Prema studiji iz 2013. godine, ljudi s prekomernom tjelesnom težinom koji jedu rano tokom dana izgubili su približno 12 odsto svoje tjelesne težine, dok su oni koji su kasno jeli izgubili samo 8 odsto, iako su se svi pridržavali istog režima ishrane i vježbanja.

Ne postoji "pogrešno" doba dana za jelo – u zavisnosti od vašeg rasporeda, vrijeme obroka će varirati. Ali, svi znamo da grickanje hrane niske nutritivne vrijednosti nije najzdraviji izbor.

Studije pokazuju da je 75 odsto grickalica koje se konzumiraju teško obrađeno, a to su najgore vrste grickalica. Osim vrste međuobroka koji jedete, važno je i kada jedete. Dr Sara Beri otkrila je u naučnom podkastu o ishrani koje je najgore vrijeme za međuobrok, prenosi Metro.

"Istraživanje jasno pokazuje da ako jedete kasno, dakle nakon 18 sati ili vrlo kasno nakon 21 sat, to ima stvarno nepovoljno dejstvo na vaše zdravlje i postoji mnogo drugih istraživanja koja to potvrđuju". Prema njenom mišljenju trenutno oko 35 odsto ljudi jede grickalice kasno, bliže našem vremenu za spavanje. To je loša navika koja se uvrežila među mnogim ljudima.

U podkastu su dali primjer ljudi koji gledaju TV i grickaju raznoraznu hranu – od sendviča i kolača, preko raznih pića i slatkiša. Dakle, ako je ova navika ukorijenjena, najbolji sljedeći korak je odabrati zdravije grickalice poput tamne čokolade, orašastih plodova, voća, povrća i grčkog jogurta.

Takođe, ova navika može biti znak „sindroma noćnog jedenja“, koji može uzrokovati nesanicu i debljanje te negativno uticati na mentalno zdravlje. Naime, studija provedena na štakorima otkrila je porast masnoća u krvi kad jedete pred spavanje, piše Super žena.