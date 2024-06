Ovo povrće reguliše holesterol i krvni pritisak, a ima ga na svakoj pijaci

Za osobe sa visokim holesterolom i povišenim krvnim pritiskom, hipertenzijom, jedno povrće može biti posebno korisno. Prema podacima WebMD-a, preko 60 odsto ljudi sa hipertenzijom takođe pati i od povišenog holesterola ili hiperholesterolemije.

Ova stanja mogu dovesti do začepljenja arterija, kažu stručnjaci.

Da bi se smanjio povišeni holesterol i krvni pritisak, često se preporučuje konzumacija ribe, integralnih žitarica, orašastih plodova, sjemena, voća i povrća. Međutim, kupus se izdvaja kao izuzetno korisno povrće u ovoj borbi.

Kada se holesterol nagomila u arterijama, srce mora jače da pumpa krv, što dovodi do povećanja krvnog pritiska.

S druge strane, visok krvni pritisak može oštetiti arterije, omogućavajući lakše nakupljanje holesterola, prenosi Healthdigest.

Stručnjaci sa Klivlendske klinike ističu da kupus može istovremeno sniziti nivo holesterola i krvnog pritiska. Istraživanje objavljeno 2016. godine u časopisu "Journal of Agricultural and Food Chemistry" pokazalo je da je dodatak ishrani crvenog kupusa doveo do značajnog smanjenja "lošeg" LDL holesterola kod miševa hranjenih ishranom bogatom mastima.

Kupus - saveznik u borbi protiv visokog holesterola i krvnog pritiska

Kupus je bogat kalijumom, mineralom ključnim za regulaciju krvnog pritiska, navodi Klivlendska klinika.

U jednoj šolji nasjeckanog sirovog kupusa nalazi se 119 miligrama kalijuma, dok crveni kupus sadrži 170 miligrama po istoj količini, prema podacima USDA.

Takođe, kupus je bogat antocijaninima, jedinjenjima koja imaju brojne zdravstvene koristi. Studija iz 2012. godine, objavljena u "The American Journal of Clinical Nutrition", pokazala je da žene koje konzumiraju više antocijanina imaju niži sistolni krvni pritisak. Unos antocijanina je takođe povezan sa smanjenjem ukrućenja arterija, što smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Pored ovih koristi, kupus je lako dostupan i može se konzumirati u raznim oblicima - svjež, kuvan ili fermentisan - čineći ga jednostavnim dodatkom svakodnevnoj ishrani. Ako želite prirodan način za snižavanje holesterola i krvnog pritiska, kupus je odličan izbor, piše Najžena.alo.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.