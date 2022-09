Ovo su mogući znakovi da vašem tijelu nedostaje vitamin C

Vitamin C je esencijalna hranljiva materija koja mora da se konzumira redovno kako bi se spriječila njena deficijencija u organizmu. Iako je manjak vitamina C relativno rijetka pojava u razvijenim zemljama, s obzirom na dostpunost svježe hrane koja sadrži ovaj vitamin u obilju, on je ipak uvijek moguć. Tako je utvrđeno da u Americi oko sedam posto odraslih pati od nedostatka vitamina C.

Najčešći faktori rizika su loša ishrana, alkoholizam, anoreksija, teže mentalne bolesti, pušenje i dijaliza. Simptomi ozbiljnog nedostatka vitamina C razvijaju sporo i postepeno, ali u ranim fazama postoje i suptilni znaci koji ukazuju da njega nema dovoljno u organizmu.

1. Gruba i kvrgava koža

Budući da je vitamin C izuzetno važan za proizvodnju kolagena, proteina koji se nalazi u tkivima kao što su koža, kosa, zglobovi, kosti i krvni sudovi, njegov manjak može da se odrazi na kožu.

Kada je nivo vitamina C nizak, razvija se stanje poznato kao keratoza pilaris, koje čini da koža liči na kokošiju, odnosno da se keratin nakuplja u porama na nadlaktici, butinama i zadnjici. Istraživanja su pokazala da se keratoza pilaris izazvana manjkom vitamina C javlja od tri do pet mjeseci nakon što je problem počeo da se razvija i da se rješava suplementacijom.

Važno je, međutim, znati da postoje i drugi izazivači ovog kožnog stanja.

2. Crveni folikuli dlake

Na površini kože nalaze se folikuli dlake koji sadrže mnogo sićušnih krvnih sudova, koji ovo području snabdijevaju krvlju i hranljivim materijama. Ako tijelu nedostaje vitamin C, ovi krvni sudovi postaju krhki i lako se lome, zbog čega oko folikula mogu da se jave male svjetlocrvene mrlje. U pitanju je fenomen poznat kao perifolikularna hemoragija.

3. Nokti konkavnog oblika, sa crvenim tačkama ili linijama

Ovakvi nokti su obično tanki i vrlo lomljivi, a najčešće se povezuju s nedostatkom gvožđa i anemijom, ali mogu da ukažu i na manjak vitamina C.

Crvene mrlje ili vertikalne linije na nokatnoj ploči pojavljuju se zbog oslabljenih krvnih sudova koji lako pucaju zbog nedostatka vitamina C.

4. Suva i oštećena koža

Zdrava koža sadrži obilje vitamina C, naročito u epidermisu, jer je on štiti od oksidativnog oštećenja izazvanog UV zračenjem ili aerozagađenjem. Kao što smo već pomenuli, on podstiče i proizvodnju kolagena, što daje koži svježinu i elastičnost.

Ukoliko ga nema dovoljno, ona je umorna, suva i oštećena, ali imajte na umu da do toga dovode i neka druga stanja.

5. Lako stvaranje modrica

Modrice nastaju kad pucaju krvni sudovi ispod kože, što dovodi do izlivanja krvi u okolna područja. Ukoliko ste vrlo skloni tome, posebno u poslednje vrijeme, razlog može biti manjak vitamina C.

6. Sporo zarastanje rana

I ova posljedica nedostatka vitamina C povezana je s kolagenom, a istraživanja su pokazala da je veća vjerovatnoća da će ljudi sa hroničnim čirevima na nogama koji se ne zacjeljuju imanju manjak vitamina C nego u slučaju onih kojima se ne pojavljuju čirevi. U teškim slučajevima nedostatka ovog vitamina, stare rane mogu ponovo da se otvore, što povećava rizik od infekcije.

Sporo zarastanje se, međutim, uglavnom javlja samo u vrlo ozbiljnim slučajevima manjka vitamina C.

7. Bolni i otečeni zglobovi

Pošto zglobovi sadrže mnogo vezivnog tkiva bogatog kolagenom, nedovoljno vitamina C u organizmu povezano je i sa njihovim oticanjem i bolovima u njima.

Stručnjaci ističu da su istraživanja pokazala da su zabilježeni tako teški slučajevi da izazovu otežan hod, kao i krvarenje u zglobovima.

8. Slabe kosti

Nedostatak vitamina C utiče i na zdravlje kostiju, što je posebno važno kod djece u razvoju. Ovaj vitamin igra ključnu ulogu u formiranju kostiju, pa njegov manjak može da ubrza gubitak gustine kostiju.

(NovostiMagazin)