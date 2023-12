Ovo su najbolje biljke za jetru, evo kako se koriste

Nevjerovatan svijet biljaka ima toliko toga da ponudi i neke od njih se smatraju za prirodna čuda.

Jedna od oblasti na koju imaju poseban uticaj je prevencija zdravlja jetre. Postoje razne stvari koje mogu uticati na zdravlje vaše jetre, a najviše su to štetni nivoi izloženosti toksinima i alkohol (može se razviti alkoholna masna jetra od samo četiri pića dnevno za muškarce i dva za žene, što kasnije dovodi do upale jetre, ciroze, pa čak i raka jetre). S druge strane postoje i mnoge biljke koje mogu biti ljekovite. Ovo je spisak najefikasnijih, piše Times of India.

Kurkuma

Kurkuma sadrži kurkumin, snažan antioksidans poznat po svojim antiinflamatornim svojstvima, ključnim za opšte zdravlje jetre.

Dodajte u jela, pravite mlijeko sa kurkumom prije spavanja – to je veoma ukusan način da se podmladite jetru.

Mliječni čičak

Dodatak mliječnog čička je odličan način detoksikacije jetre. Mliječni čičak je poznat po svojoj sposobnosti da podrži funkciju jetre pomažući u procesu detoksikacije. Pijuckajte čaj od čička kao umirujući tonik za jetru.

Jednostavno skuvajte osušene listove čička ili koristite gotove kesice čaja za divan napitak koji poboljšava zdravlje.

Korijen maslačka

Dodajte svježe listove maslačka u salatu. Zelenilo maslačka bogato je vitaminima i mineralima, a njihova prirodna gorčina podstiče varenje i podržava zdravlje jetre. Skuvajte šolju čaja od korijena maslačka da biste ubrzali prirodni proces detoksikacije jetre. Čaj od korijena maslačka poznat je po svojim svojstvima pomažući u eliminaciji toksina iz jetre i bubrega.

Đumbir

Gdje god možete stavite kriške đumbira i dobićete osvježavajući napitak koji revitalizuje jetru. Đumbir nije samo dodatak ukusa, već i pomaže u smanjenju oksidativnog stresa i upale u jetri. Narendajte svjež đumbir u pomfrit da biste dodali ukus i poboljšali zdravlje jetre. Prirodna jedinjenja đumbira su povezana sa poboljšanom funkcijom jetre i smanjenim rizikom od njenog oboljenja.

Aloe vera

Dodajte gel aloe vere u svoje jutarnje smutije da biste poboljšali jetru. Aloe vera je odlična za detoksikaciju jetre i probavu, prenosi Politikin magazine.

Korijen sladića

Korijen sladića ima antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja mogu doprinijeti zdravlju jetre. Izaberite suplemente iz korijena sladića koji nude optimalne rezultate.

Nim

Žvaćite listove nima, oni su snažan antioksidans i odličan izbor za zdraviju jetru.

