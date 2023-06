Ovo su simptomi nedostatka vitamina C kod djece

Kako objašnjavaju pedijatri, nedostatak vitamina C kod djece dovodi do krhkih krvnih sudova, što može rezultirati krvarenjem desni, krvarenjem iz nosa i modricama. Takođe, dovodi do smanjene proizvodnje kolagena u koži i kostima, usporavajući zarastanje rana.

Najčešća dob u kojoj se primjećuju znakovi nedostatka vitamina C je između šest mjeseci i šest godina.

U početku su mogući, pomalo, nejasni simptomi - poput hronične dijareje, razdražljivosti ili neobjašnjivog i naglog gubitka apetita - a tada dolazi i do gubitka kilograma.

Kako se nedostatak pogoršava, djeca se suočavaju sa krvarenjem i pojavom modrica. Gubitak kose, bolovi u rukama i nogama, nelagoda u zglobovima, umor, takođe, su posljedice nedostatka vitamina C.

Ako se ne prepozna na vrijeme, nedostatak vitamina C kod djece može dugoročno uticati na njihov rast, a dijete se suočava sa čestim zdravstvenim problemima, piše Index.hr.