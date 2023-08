Ovo su simptomi suvog utapanja

Kako upozoravaju pedijatri, najveća opasnost od utapanja prijeti djeci starosti do četiri godine te su samim time ona najrizičnija grupa.

Isto tako, dijete se doslovno može utopiti u roku od 20-ak sekundi, što se može dogoditi u kadi, dječjem bazenu ili moru.

Upravo je zbog toga važno da roditelji dijete nikada ne ispuštaju iz vida kada su u blizini vode.

Osim klasičnog utapanja, postoji i takozvano suvo utapanje, koje je takođe opasno po život. Kako donosi portal Parents, do suvog utapanja dolazi kada voda niti ne dopre do pluća, već disanje u vodi dovodi do toga da se djetetove glasnice zgrče i zatvore. To se, objašnjavaju pedijatri, događa tek kasnije nakon što dijete već izađe iz vode.

Mnoge roditelje zanima kako uopšte prepoznati da je kod djeteta došlo do suvog utapanja. Iako sam incident u vodi često prolazi nezapaženo i simptomi suvog utapanja vidljivi su tek kasnije, ipak ih je moguće prepoznati. Oni najčešće podrazumijevaju sljedeće:

kašalj koji ne prolazi

otežano disanje

bolove u grudima

povraćanje

razdražljivost

pospanost.

Pedijatri, takođe, upozoravaju da je pri pojavi bilo kojih od spomenutih simptoma potrebno odmah potražiti pomoć ljekara, a naročito ako se pojave još teži simptomi kao što je gubitak ravnoteže ili svijesti.

(Index.hr)