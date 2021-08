Pelin, gorak, ali ljekovit

Artemisia absynthium ili pravi pelin jedna je od najgorčih biljaka i tvari poznatih čovjeku. Opisivanje pojma gorak često dolazi uz sintagmu "kao pelin".

Pelin nam je najpoznatiji kao sastojak alkoholnih pića, biljnih likera i apsinta. Apsint je liker od pelina, anisa i komorača te je u početku bio korišten kao lijek protiv dizenterije i malarije. Osim već pomenutih, naučna istraživanja pokazuju da pelin ima i neka antikancerogena svojstva te se može koristiti za liječenje anoreksije, nesanice, anemije, nadutosti i žutice.

Pelin je višegodišnja biljka crvenkastosmeđe stabljike obrasle sivim dlačicama i sitnim lišćem srebrnosive boje. U zdravstvene svrhe se koristi cvijeće i lišće, koje se suši, a koje sadrži mnoge aktivne tvari kao što su biljni tanini. Lišće zbog svoje posebne strukture ne truli te se stoga može koristiti u antiseptičkim proizvodima.

Esencijalno ulje pelina se sastoji od barem 28 komponenti, od čega su glavne beta-pineni i beta-tujon. Tujon se smatra otrovnom komponentom pelina.

Čaj od pelina

Čaj od ove sivo-zelene biljke koristi se za liječenje reumatizma, gihta i crijevnih parazita, posebno parazita koji uzrokuje giardijazu.

Takođe je tradicionalni lijek za bolesti želuca te za poboljšavanje apetita. Možete ga piti i kad se oporavljate od prehlade ili gripa, jer se smatra pićem koje osnažuje. Ponekad se konzumira kao narkotik ili mentalni stimulans, a koristio se i kao insekticid.

Antikancerogena svojstva

Prema posljednjim istraživanjima, ekstrakt slatkog pelina artemisinin bi mogao u kombinaciji sa željezom biti efektivniji tretman protiv ćelija raka. Naime, kao i svaka živa ćelija, i ćeliji raka treba željezo da bi se pravilno dijelila. Utvrđeno je da željezo aktivira artemisinin te on smanjuje djelovanje ćelija raka.

Studija objavljena 2015. godine u časopisu "Annals of Medical & Health Sciences Research" dokazuje da je djelovanje artemisinina višestruko djelotvornije kad se primjenjuje u kombinaciji sa željezom.

Međutim, nema dovoljno ispitivanja na ljudima, već se sprovode uglavnom na izdvojenim kulturama ćelija.

Antimikrobna i antifungalna svojstva

Istraživanja su pokazala da pelin pomaže u borbi protiv nekih vrsta crijevnih bakterija, među kojima su ešerihija koli i salmonela. No, ne samo da pelin uništava loše bakterije, on tako djeluje i na gljivice. To se posebno odnosi na gljivicu kandida albikans, najčešći tip gljivične infekcije u ustima, crijevnom traktu i genitalijama.

Kako piti čaj od pelina?

Čaj od pelina priprema se od sušenih listova i cvjetova, a može se pripremati i od sušenog korijena. Najbolje bi bilo da se beru samo vršni cvjetovi i listovi te da se suše na vazduhu. Zbog toga što se radi o gorkoj biljci, sušene listove pelina ne treba kuvati već samo popariti vrućom vodom. Pije se u malim dozama, samo jedna šolja i to kroz cijeli dan u gutljajima.

Čaj od pelina ne smiju uzimati osobe koje imaju oštećenje želuca i unutrašnjih organa te one koje boluju od težih bolesti. Ne preporučuje se ni trudnicama niti osobama koje uzimaju suplemente za poboljšanje nivoa željeza u krvi.