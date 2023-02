Pet namirnica koje mogu pogoršati osećaj anksioznosti

Anksioznost može da utiče na kvalitet života, a osjećaj stalnog straha, zabrinutosti i brige mogu vas navesti da izbjegavate određene situacije, okupljanja, kao i da započnete sa nezdravim navikama. Nutricioniste i psiholozi smatraju da na poboljšanje ili pogoršanje anksizonog stanja može uticati i izbor hrane.

Veza crijeva i mozga naglašava međusobnu povezanost ova dva organa, što ukazuje da su creva i mozak u stalnoj dvosmjernoj komunikaciji i da zdravlje jednog direktno utiče na zdravlje drugog. Konkretno, naši crijevni mikrobi su ključna determinanta simptoma anksioznosti.

Uma Naido, psihijatar i stručnjak za ishranu objašnjava koje namirnice treba da izbjegavate jer mogu dodatno da utiču na pojačanje simptoma anksioznosti:

1. Prerađena hrana - Upakovana hrana koju nalazimo na policama prodavnica sa dugačkim listama sastojaka i rokovima trajanja obično je prepuna prerađenih aditiva poput šećera i omega-6 masnih kiselina. Kada se konzumiraju prekomjerno, ovi sastojci hrane loše mikrobe u crijevima i vremenom pogoršavaju upalu, a samim tim dovode i do stresa. Ova hrana je takođe lišena vitamina, minerala i vlakana koji jačaju mozak .

Bolji izbor je da prvo posegnete za cjelovitom hranom bogatom hranljivim materijama, poput svježeg ili smrznutog povrća i čistih proteina. Preporučuju se i pasulj, sočivo, druge mahunarke, losos, ostrige ili dagnje, leblebije.

2. Rafinisani šećeri - Da li ste znali da postoje još oko 262 imena za skrivene šećere koji se danas nalaze u prehrambenim proizvodima? Iako očekujete da će se oni naći u kolačima, pecivima, pahuljicama u kutijama i granola pločicama, ne mislite na šećer u kečapu, prelivu za salatu ili sosovima za tjestenine. Šećeri se čak mogu naći i u slanijim proizvodima kao što je pomfrit. Ukus ovih namirnica će privremeno zadovoljiti vaša nepca, ali se može nepovoljno odraziti na crijeva i mozak. Pošto je šećer supstanca koja izaziva zavisnost, što manje jedemo, manje ćemo za njim žudjeti.

3. Industrijska ulja - Industrijalizacija prehrambene industrije dovela je do razvoja visoko prerađenih, jeftinih ulja. Ova ulja se obično proizvode od nusproizvoda najzastupljenijih usjeva u sistemu (kao što su kukuruz, seme grožđa, soja, suncokret i palma). Preradom, ova ulja postaju bogata omega-6 masnim kiselinama i lišene omega-3. Višak omega-6 masnih kiselina u ishrani doprinosi višku inflamatornih molekula u cijelom tijelu, posebno u crijevima i mozgu. Izbjegavajte ova ulja tako što ćete smanjiti unos pakovane hrane i brze hrane. Za kuvanje kod kuće izaberite zdravije alternative kao što su ekstra djevičansko maslinovo ulje i ulje avokada.

4. Alkohol - Dok alkohol može pogoršati anksioznost, on nema isti efekat na sve. Ako konzumirate alkohol, činite to umjereno i koristite svoju tjelesnu inteligenciju da obratite pažnju na to kako se osjećate zbog alkohola. Ako se osjećate nervozno ili uznemireno kada pijete, onda alkohol nije za vas. I imajte na umu da alkohol ima i druge negativne uticaje na vaše fizičko zdravlje.

5. Kafa - Kafa može pogoršati anksioznost, ali ne utiče kod svih na isti način. Obratite pažnju na nivo stresa nakon ispijanja kafe. Ukoliko se nakon ispijanaj kafe pojave simptomi poput aritmije i pojačanog stresa, smanjite unos kofeina. Možete preći na alternative koji daju energiju, a neće povećati simptome anksioznosti, kao što su ceđeni sokovi i određene vrste čajeva.

(NovostiMagazin)