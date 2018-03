Pet neočekivanih razloga koji mogu da dovedu do srčanog udara

Loša ishrana i previše vremena povedenog u izležavanju ispred TV ekrana, uz pivo ili sokove i grickalice, siguran su način za priličan porast rizika od srčanog udara.

Tu, međutim, postoje i neki, ne baš toliko očigledni, faktori koji, na godišnjem nivou, dovode od 1,5 miliona srčanih udara i 500.000 smrtnih slučajeva, kao posljedice toga. A to se na ovom svijetu dešava svake godine.

Ovih pet razloga većini, najvjerovatnije, nisu poznati kao potencijalni "okidači" srčanog udara.

1. Koža

Efekti psorijaze mogu biti mnogo veći od onoga što se može vidjeti na koži.

Istraživanja pokazuju da ljudi koji imaju ovakve ili slične probleme sa kožom, imaju tri puta veću šansu da dožive infarkt, kaže profesorka dermatologije Mona Gohara sa medicinske škole Univerziteta Jejl.

2. Zagađen vazduh

Smog je u vezi sa razvojem većeg broja bolesti, uključujući i srčanu.

Jedna studija došla je do zaključka da kumulativna izloženost smogu može da pogorša nivoe šećera u krvi, nivo holesterola, kao i druge rizične parmetre koji dovode do rizika od srčane bolesti.

Drugo istraživanje otkrilo je da zagađenje može da utiče na smanjenje "dobrog" HDL holesterola u organizmu, piše Men's Health.

Ne treba, međutim, samo oni da brinu. Istraživanje, objavljeno u časopisu Circulation Research, pokazalo je da se oštećenja krvnih sudova javljaju među mladima i zdravima izloženim zagađenju vazduha u zatvorenom prostoru.

3. Lijekovi protiv bolova

Kada duže vrijeme imate groznicu, normalna reakcija je da posegnete za protivupalnim lijekovima, ibuprofenom ili neproksenom.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Infectious Diseases, međutim, otkrila je da ljudi koji uzimaju te lijekove, tokom bolovanja od respiratornih infekcija imaju 3,4 puta povećani rizik od srčanog udara.

4. Bol u ramenu

Iako je vjerovatno da ne postoji direktna povezanost sa srčanim problemima, izgleda da ipak postoji veza između ovih zdravstvenih problema.

Ljudi sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja imaju više šansi da osjećaju bolove u ramenu, navodi studija objavljena u časopisu Journal of Occupational and Environmental Medicine.

5. Okruženost bukom

Svakodnevni glasni zvukovi (sirene vozila, kakofonija građevinskih radova i slično) ne šteti samo vašem sluhu, već i srcu, navodi se u istraživanju objavljenom u Journal of the American College of Cardiology.

Nakon temeljne analize prethodnih studija, naučnici su došli do zaključka da su ljudi izloženi čestoj buci imali veći stepen zdravstvenih problema sa srcem, nepravilan ritam otkucaja srca, visok krvni pritisak, visok holesterol, kao i visok nivo šećera.

(b92)