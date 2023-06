Pet prednosti soka od brusnice

Kada čujete "sok od brusnice", možda ćete pomisliti na ukusan koktel ili ste možda čuli da ovaj sok može pomoći u liječenju urinarnih infekcija.

U oba slučaja ste u pravu, ali sok od brusnice ima mnogo više da ponudi.

Sok od brusnice je bogat vitaminima C, E i fitohemikalijama, sa snažnim antioksidativnim dejstvom. Moćni antioksidansi štite tijelo od štetnih materija koje doprinose starenju i povezuju se sa hroničnim bolestima.

Nastavite da čitate da biste saznali 5 važnih zdravstvenih prednosti koje možete dobiti uživanjem u ovom ukusnom soku.

Sok od brusnice je bogat polifenolima

Konzumiranje soka od brusnice je uobičajena preporuka za zaštitu od urinarnih infekcija, uglavnom zbog biljnih jedinjenja zvanih polifenoli. Istraživanja ukazuju na sposobnost brusnice da inhibira rast patogenih bakterija u urinarnom traktu i pomaže u smanjenju upale. Ista biljna jedinjenja takođe imaju koristi za oralno zdravlje, smanjujući rizik od karijesa i problema sa desnima.

Bogat je antioksidansima

Sok od brusnice može pomoći u sprečavanju rasta određenih vrsta bakterija u digestivnom traktu, što može promovisati zdrav mikrobiom crijeva. To se dešava zato što je voće bogato antioksidansima, za koje je poznato da imaju antiinflamatorna dejstva koja su korisna za cijelo tijelo i dugoročno zdravlje. Brusnice takođe imaju dobru količinu vlakana koja promovišu dobro zdravlje crijeva.

Pun je fenola

Poznato je da su brusnice izvor fenolnih jedinjenja, za koja se pokazalo da pomažu u inhibiciji rasta ćelija raka u tijelu i, ako je rak već dijagnostikovan, pomažu da se zaustavi njegovo napredovanje.

Dodatni izvor magnezijuma

Magnezijum promoviše zdravlje kostiju što može pomoći u smanjenju rizika od osteoporoze i preloma. Konzumiranje više hrane bogate magnezijumom je odličan način za prirodnu zaštitu kostiju, posebno za žene koje su u riziku od niske koštane mase, kao što su starije osobe.

Bogat je vitaminom C

Istraživanja pokazuju da sok od brusnice može smanjiti faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, kao što je snižavanje krvnog pritiska. Ovo bi, djelimično, moglo biti zbog činjenice da je sok od brusnice dobar izvor vitamina C. Neka istraživanja pokazuju da uzimanje suplemenata vitamina C takođe može dovesti do mirnijeg sna.

(NovostiMagazin)