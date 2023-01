Pet razloga zašto treba piti rasol

Ima onih koji su odavno upoznati s blagodatima ovog napitka, no mnogi i dalje ne znaju koje sve zdravstvene dobrobiti ima.

Kupus je namirnica koja je vrlo zdrava za nas, no još je zdraviji kada je ukiseljen jer tada postaje još jači saveznik u čuvanju našeg organizma od raznih zdravstvenih problema. Prilikom kiseljenja zelje iz sebe ispušta tekućinu, a to zanemareno blago u narodu je poznatije pod nazivom – rasol. Ima onih koji su odavno upoznati s blagodatima ove tekućine, no mnogi i dalje ne znaju koje sve zdravstvene dobrobiti ima, piše Healthline.

Jača imunitet

Konzumiranje rasola posebno se preporučuje tokom hladnijih mjeseci. Jesen i zima sa sobom donose razne bakterije i viruse koji izazivaju zdravstvene probleme, a rasol je prepun tvari koje jačaju naš imunitet. Vitamin C, vitamin B, kalcij, magnezij, željezo i cink samo su dio bogatstva koje se krije u ovom napitku.

Reguliše probavu

Imate problema sa zatvorom crijeva? Riješiće ih čaša rasola. Dobre bakterije koje nastaju u rasolu prilikom fermentacije unose balans u crijevnu floru i održavaju je zdravom.

Olakšava mršavljenje

Rasol je niskokalorična namirnica, a istodobno sadrži mnogo vlakana i vitamina te djeluje kao probiotik, zbog čega se pokazuje kao odličan dodatak prehrani prilikom dijete. Dovoljno je zasitan da može zamijeniti jedan međuobrok te učinkovito redukuje nezdrave masnoće.

Ublažava mamurluk

Ako ste slučajno popili previše gin-tonika sa drugaricama sve nuspojave zabavnog izlaska ublažićete rasolom. On će ekspresno nadoknaditi izgubljene elektrolite i pomoći u hidrataciji organizma.

Jača kosti

Važnu ulogu u zdravlju naših kostiju ima vitamin K2. On aktivira proteine koji pomažu u apsorpciji kalcija, čovjeku neophodnog minerala koji hrani kosti. Upravo se u rasolu i kiselom zelju nalazi vitamin K2, prenosi Večernji list.