Pet razloga zbog kojih bi trebalo da jedemo rotkvice

Rotkvice se često zanemaruju, a zaboravljamo koliko su zdrave. Poznate su po svom prijatnom ukusu i hrskavoj teksturi, prepune antioksidanata, vlakana i esencijalnih vitamina i minerala. Pored toga mogu prilagodljive su, pa mogu da idu uz većinu jela.

Antioksidansi

Antioksidansi mogu da neutrališu štetne molekule odnosno slobodne radikale. Primjeri antioksidanata rotkvice uključuju glukozinolate ili jedinjenja koja sadrže sumpor. Rotkvice takođe sadrže antioksidante poput vitamina C, folata i antocijanina, poznatih kao biljna jedinjenja koja rotkvicama daju crvenkastu nijansu.

Šećer u krvi

Vaše tijelo stabilizuje šećer u krvi tako što proizvodi insulin, hormon koji prenosi glukozu iz krvi u vaše ćelije. Kako se ispostavilo, antocijanini u rotkvicama mogu da budu od pomoći. Rotkvice takođe sadrže katehin, jedinjenje koje pokreće lučenje insulina. Pored toga, rotkvice obezbjeđuju vlakna, koja mogu da pomognu u usporavanju varenja šećera iz druge hrane.

Esencijalne hranljive materije

Tražite nove ukusne načine da jedete više vitamina C? Jedna šolja sirove rotkvice ima 17 miligrama ovog antioksidansa. To je oko 20 procenata dnevnog preporučenog unosa. Vitamin C podržava imunološku funkciju tako što povećava aktivnost fagocita, odnosno ćelija koje "jedu" štetne klice.

Vlakna

Rotkvice nude kombinaciju rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana. Rastvorljiva vlakna, koja se rastvaraju u vodi, mogu olakšati dijareju smanjenjem viška tečnosti. Sa druge strane, nerastvorljiva vlakna se ne rastvaraju u vodi, što je korisno za ublažavanje zatvora, piše Healthline.

Obezbjeđuju minerale

Rotkvice obezbjeđuju ključne minerale kao što su kalcijum, gvožđe i kalijum.

