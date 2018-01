Pet svakodnevnih navika koje utiču na pojavu hemoroida

Možda će zvučati čudno, ali hemoroidi su normalan sastavni dio ljudske anatomije.

Postoje dvije vrste hemoroida: interni i eksterni.

Kod intrenih hemorida, usljed iritacije, dolazi do krvarenja i prolapse, odnosno njihovog "ispadanja" iz rektuma.

Eksterni hemoroidi su oni na koje najčešće mislimo kada govorimo o hemoroidima. Oni nastaju ispod kože oko anusa i kada sa njima nešto krene kako ne treba dolazi do veoma bolnih otoka. Tada obično sjedenje može da izazove nesnosan bol, piše Men's Health.

Ovih pet razloga mogu da dovedu do pojave hemoroida ili njihovih simptoma:

1. Predugo sjedite na toaletu

Možda mislite da je sjedenje na WC šolji isto što i sjedenje na stolici, ali to apsolutno nije tako, tvrdi rektalni hirurg Mičel Bernstin, i dodaje da nam na toaletu gravitacija uopšte nije prijatelj.

"Što duže sjedite na toaletu, sve više krvi se sakuplja u venama oko rektuma, a zahvaljujući gravitaciji stvara se više pritiska. To dovodi do upala usljed kojih hemoroidi 'buknu'", kaže Bernstin.

Zato, nikada ne sjedite na WC šolji duže od 15 minuta.

2. Predugo odlažete veliku nuždu

Jedna od funkcija debelog crijeva je da odstranjuje vodu iz fekalinih matrija. Ukoliko poštujete signale organizma, i veliku nuždu obavite na vrijeme, sve će biti u redu.

Ali, ako dugo čekate, debelo crijevo će izvući više vode, pa će fekalne matrije biti sve suvlje.

"Takva situacija, prilikom pražnjenja, dovodi do oštećenja sluzokože i čini vene izloženijim i ranjivijim, a to su simptomi za pojavu hemoroida", ističe doktorka Heder Bartlet.

3. Previše se napinjete

Kada pokušavate sami da "izgurate" izmet napolje to može da preoptereti vene do te mjere da može doći do njihovog oštećenja i do krvarenja. To može uzrokovati izbacivanje internih hemoroida napolje.

4. Ne unosite dovoljno tečnosti i vlakana

Vlakna unesena ishranom doprinose skraćenju vremena koje je potrebno da fekaline materije putuju kroz debelo crijevo. Voda, takođe, ubrzava proces, čineći creva glatkim i elastičnijim.

Idealan izmet, sa kojim ne bi trebalo da bude nikakvih problema, trebalo bi da bude mekši i da lako prolazi kroz debelo crijevo i rektum.

"Sve što vas tjera da morate da se napinjete prilikom izbacivanja, obično je znak da niste hidrirani koliko bi trebalo", kaže doktorka Bartlet.

5. Vježbate prevelikom brzinom i previše naporno

Ovo je posebno primjetno kod onih koji ne praktikuju da vježbe rade postepenom težinom.

"Problem je nagli pritisak, dok radite čučanj. Često ljudi koji mnogo vježbaju imaju probleme sa hemoroidima", ističe doktor Bernstin, koji savjetuje da se prvo rade lakše vježbe a da se, potom, njihova težina postepeno povećava.

(b92)