Pet vitamina koji održavaju zdravlje, ljepotu i mladolikost

Za normalno funkcionisanje organizma neophodan je vitaminski balans koji je moguće postići uz dodatak u obliku hrane ili pak dodataka ishrani, ali uz obaveznu konsultaciju sa svojim doktorom. Vitamini regulišu sve procese u tijelu, odgovorni su za pravilno funkcionisanje srca i mišićno-skeletnog sistema, mladalačku kožu, ljepotu kose i noktiju.

Ovog puta, govorimo o pet vitamina koji su ženama potrebni za ljepotu i zdravlje:

Vitamin B6

Jedno od ključnih svojstava vitamina je da katalizuje proizvodnju ženskog hormona estrogena (jednog od najvažnijih hormona za ljepotu i mladost). Otprilike do 30. godine njegova prirodna proizvodnja u tijelu primjetno usporava, zbog čega koža gubi tonus, elastičnost i prirodni sjaj, pojavljuju se prve bore. Pored sposobnosti da stimuliše prirodnu proizvodnju estrogena, vitamin B6 normalizuje "građevinsku" funkciju tijela: stimuliše regeneraciju ćelija i štiti ih od oštećenja.

Vitamin C

Askorbinska kiselina, svima nama poznata od djetinjstva, ne samo da pomaže u jačanju imunološkog sistema, već igra važnu ulogu u održavanju ljepote kože i kose. Vitamin C je prirodni antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja slobodnim radikalima i usporava proces starenja. Pored toga, stimuliše proizvodnju glavnog proteina mladosti – kolagena.

Vitamin E

Ovaj vitamin topljiv u mastima nepravedno se zanemaruje, iako kao prirodni antioksidans ima brojne prednosti za kožu, uključujući zaštitu od oštećenja slobodnim radikalima, sposobnost borbe protiv pigmentacije od ultraljubičastih zraka, a takođe poboljšava tonus i ten kože. Budući da je vitamin E u stanju da zadrži hidrataciju u gornjim slojevima kože (ne smije se miješati sa zadržavanjem tečnosti u tijelu, što dovodi do stvaranja edema), on će biti pravi spas za one koji imaju suhu kožu.

Vitamin D

Glavna funkcija vitamina (koji se donedavno smatrao jedinim) je održavanje zdravih kostiju i vezivnog tkiva. Promoviše apsorpciju kalcijuma iz hrane, pomaže aktivnim supstancama da prodru u koštano tkivo, čineći ga jačim. Krajem devedesetih, kako se zapadna medicina zainteresovala za proučavanje problema mentalnog zdravlja, postalo je jasno da adekvatni nivoi vitamina D u krvi pružaju efikasnu prevenciju depresije. Istraživanje direktno povezuje proizvodnju hormona sreće serotonina sa prisustvom vitamina u tijelu.

Vitamin PP

Nega kože i borba protiv bora svakako su važni, ali ne zaboravite na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Bolesti srca i dalje su na prvom mjestu po stopi smrtnosti, pa vrijedi razmisliti o njihovoj prevenciji, čak i ako ste sada potpuno zdravi i mladi. Vitamin PP reguliše nivo holesterola, sprječava stvaranje vaskularnih plakova, poboljšava protok krvi i jača srčani mišić.

