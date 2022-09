Pilates za svaki dan: Fluidnost uma i tijela presudna za dobro zdravlje

Vjerovatno ste čuli čuveno pilates obećanje: "Za 10 časova ćete osjetiti razliku, za 20 časova ćete osjetiti razliku, a za 30 časova ćete imati potpuno novo tijelo."

Mnogi već na prvom dijelu odmahuju rukom zato što to zvuči jednostavno i nevjerovatno, ali ako uzmemo u obzir da je 30 treninga tri mjeseca ozbiljnog rada, treniranja i ne propuštanja treninga, onda ovo obećanje dobija drugi smisao.

Uzmite u obzir to da, šta god da radite tri mjeseca predano i redovno, rezultat sigurno neće izostati, pa tako ni rezultati treninga.

Ovih dana internetom kruže fotografije ljudi s plaže iz sedamdesetih godina. Prvo što se primijeti na tim fotografijama su vitka tijela svih koji se nalaze na njima. Niko nema stomak i pileći izgled nogu kao što bi danas izgledala slika s plaže. Nevjerovatno mi je kako smo se zapustili i kako se uopšte krećemo s tolikim stomacima isped sebe. Kako sjedimo, krećemo se, vozimo auto, bicikl, saginjemo se da zavežemo pertle, igramo se s djecom... Slabi mišići središnjeg dijela tijela (popularno core) su postali problem 21. vijeka jer nismo ni svjesni kakve tegobe povlače za sobom.

Ljudsko tijelo je cjelina. Nisu samo masne naslage na stomaku problem (gledajući estetiku), nego niz drugih tegoba koje prouzrokuju ili nam šalju signale da ne radimo nešto kako treba.

Jako je bitno da od malih nogu učimo djecu kulturi sporta i brige o sebi. Održavati redovno higijenu kičme kao što održavamo higijenu kose i shvatiti to bukvalno kao higijenu. Kako nam pilates može pomoći u tome?

Pilates ima osnovna načela koja se mogu primijeniti na svakodnevicu, a uče se na treningu:

1. KONTROLA - Odnosi se na pravilno izvođenje pokreta bez žurbe, trzanja i naglih pokreta. To bi se moglo primijeniti i na svakodnevni život kada hodamo ili bilo šta da radimo. Jednostavno uspori i sačekaj.

2. KONCENTRACIJA - Pilates metoda vježbanja zahtijeva prisutnost u smislu koncentracije koja se prenosi s vježbe na vježbu. Um bi trebalo aktivno da učestvuje u cijelom treningu. Prolazeći ovu rutinu kroz trening stvaramo naviku da smo koncentrisani na vlastito tijelo, što se prenosi na aktivnosti i život van treninga. Priznaćete da nam svima fali koncentracije u svakodnevnom životu. Često viđam ljude kako jure kao muhe bez glave.

3. CENTRIRANJE - Core ili "powerhouse" je sinonim za mišiće trbušne regije, zadnjice i donjeg dijela leđa. Jačanje core kompleksa je od velike važnosti za osnovne obrasce kretanja. Zato se i zove "powerhouse" - kuća moći.

4. DISANJE - Džaba nam i najbolja ishrana po uputstvima najboljeg nutricioniste, redovan trening, san, ako ne dišemo pravilno i često uzimamo disanje zdravo za gotovo. Pravilno disanje je od velike važnosti pri izvođenju vježbe. Usklađenost disanja s pokretom na treningu nas uči usklađenosti disanja sa svakodnevnim aktivnostima van treninga. Život je danas užurban, pa tako i disanje, i sve to dovodi do jednog stanja pod konstantnom tenzijom da se stigne od tačke A do tačke B. Zastanite ponekad i dišite svjesno.

5. PRECIZNOST - Preciznost kao vještina bi trebalo da bude vještina kojoj svi težimo. Precizno izvođenje vježbi je uvijek prioritet na treningu. Bez toga rezultati neće biti potpuni. Postati i biti svjestan svojih pokreta na treningu, u životu, osluškivati svoje tijelo nam može donijeti dosta benefita.

6. FLUIDNOST - Spojiti sva prethodna načela na treningu, ali i u životu. Nadzirati svoje pokrete, izvoditi ih iz centra snage (powerhouse), koncentrisati se na pravilno izvođenje vježbe i kretanje, disati duboko i precizno se kretati i svjedočićete fluidnosti koju postižemo umom i tijelom.