Pješčani oblak iz sahare neće uticati na zdravlje ljudi

BEOGRAD - Fenomen saharskog pijeska koji je proteklog vikenda stigao do Evrope, a tokom ove nedjelje očekuje se i na Balkanu, neće imati velikog uticaja na zdravlje ljudi, jer neće trajati dugo, izjavio je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović.

Prema njegovim riječima, taj fenomen vezan je za kišu koja se očekuje samo danas, a u narednim danima prognozirano je sunčano vrijeme tako da građani već sutra mogu da operu automobil i zaborave na pijesak.

Mihajlović za Radio-televiziju Srbije kaže da kada ima kiše, onda dolazi do kondenzacije vodene pare i taloženja pijeska.

On navodi da Republički hidrometeorološki zavod koristi razvojno-istraživački projekat i ima model kojim prati kretanje čestica u vazduhu, tako da srpski meteorolozi prate raspored cirkulacije u atmosferi, formiranja ciklona i transport određene količine pijeska u srednjem sloju atmosfere.

"To je jedna stvar kojom se ponosimo, nema mnogo zemalja koje izvorno same mogu da prognoziraju transport čestica", istakao je Mihajlović.

On je napomenuo da saharska prašina, usljed strujanja vazduha ne doseže samo do južne već i do centralne pa čak i do sjeverne Evrope.