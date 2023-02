Pjevač Ćemo otvorio dušu i otkrio kako je pobijedio rak

Godine korone pjevaču Amelu Ćemanu Ćemi bile su teške, ali ne zbog virusa, već zbog drugih zdravstvenih komplikacija.

Šta se sve događalo i kroz kakve borbe za zdravlje je prolazio otkrio je za "RTS Ordinaciju".

Kada gube zdravlje ljudi daju sve da ga povrate, a nakon zdravstvenh kriza pevač Ćemo ističe: "Najbitnija je volja čoveka da prebrodi i pobedi".

Pojašnjava šta je sve prošao nedavno: "Ta 2020. kao da nije ni postojala, zaista je to bila čudna godina. Ja sam imao tegobe i temperature, to je trajalo godinu dana. Kada uradim rezultate, ništa nije bilo povećano, sve je bilo u granicama normale. Dok nisam dobio infekciju apsces na gluteusu. Kada me je pogledao doktor Jovanović, načelnik Hitne pomoći Vojnomedicinske akademije, rekao je da je to izazvao neki virus".

Pjevač navodi da se ljekaru javio nakon što je infekcija krenula da napreduje. Srećom, rana je sanirana na vrijeme, tako da je izbjegao sepsu. Intervencija je zahtijevala konstantno tretiranje inficiranog mjesta zbog čega je svakodnevno odlazio na Vojnomedicinsku akademiju. Zbog velike količine antibiotika dobio je gljivičnu infekciju, a ubrzo i osip po cijelom tijelu.

"Kažu - Bitno je samo zdravlje. Meni je žao što ta rečenica ne dopire do ljudi dok im se nešto ne desi. Nije ni do mene dopirala, ali onoga momenta kada se desi, onda je to bitna stvar", kaže poznati estradni izvođač Ćemo.

Problemi su se nizali jedan za drugim, a sljedeći je bio gnojna angina. "Uzimao sam terapiju za gnojnu anginu i kada je to prošlo ponovo sam otišao kod lekara, a on mi je rekao: 'Sada imaš kandidu'. Onda sam tretirao kandidu, ali ostalo mi je na levoj strani krajnika nešto nalik karfiolu. Moj prijatelj, koji je otolaringolog, rekao mi je da uradim analize. Konstatovao je, prema antitelima, da mi je to izazvala mononukleoza“, otvoreno i iskreno objašnjava Ćema.

Pjevaču je predložena operacija. Nakon intervencije urađene su analize i saznao je da su uočene maligne ćelije.

"Kada mi je to doktor saopštio, ja sam to čuo i jedva sam čekao da izađem iz ordinacije. Kada sam seo u auto, nisam mogao da krenem ni levo ni desno, počeo sam da plačem", priča Ćemo za RTS.

Da unutrašnji glas treba poslušati i nastaviti brigu o svom zdravlju, potvrdila mu je jedna od situacija u narednom periodu. Ćemo objašnjava kako: "Jedno jutro sam se probudio i kao da mi je neki glas govorio - Idi po još rezultata i po još mišljenja. Tako da sam ja ponovo otišao na reviziju i analizu tih pločica“.

Nakon te revizije utvrđeno je da pjevač nije kandidat za hemioterapiju. Kasnije je podvrgnut imunoterapiji, a posljednje mnogobrojne kontrole ukazuju da je ova teška bolest iza njega, kao i da više nema nikakvih malignih promjena.