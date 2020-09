Pobijedite osteoporozu ishranom

Hrana bogata kalcijumom i vitaminom D dobra je za jačanje gustoće kostiju i to su najpoznatije namirnice koje koristimo kada želimo ojačati naše kosti. Međutim i nekoliko drugih vitamina i minerala igraju važnu ulogu, poput vitamina C, kalijuma i magnezijuma.

Osteoporoza je bolest koštanog tkiva u kojoj dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Spada u jednu od pet najčešćih hroničnih bolesti.

Ukoliko imate osteoporozu, vaša prehrana treba biti uravnotežena i sadržavati puno svježeg voća i povrća, kao i nemasne izvore proteina. Pravilna prehrana može pomoći u sprečavanju i prevenciji osteoporoze.

Zeleno povrće

Ljudi su skloni da smatraju da su mliječni proizvodi jedini izvor kalcijuma, a zapravo se on nalazi u mnogo različitih vrsta povrća poput kelja, zelja i kupusa. Osim toga ovo povrće sadrži i dobru količinu vitamina K, za koji se zna da dodatno smanjuje rizik od osteoporoze.

Krompir

Iako je manje poznat od kalcijuma i vitamina D, i krompir je jako dobar za vaše kosti. On sadrži magnezijum i kalijum koji zajednički djeluju kako bi štitili vaše kosti. Krompir samo pecite ili kuvajte, nikako ga nemojte pržiti kako biste sačuvali njegovu zdravstvenu vrijednost.

Agrumi

Svi znaju da su agrumi izvrstan izvor vitamina C. No ne znaju da i je i vitamin C jako dobar za gustinu kostiju.

Riba

Mnoge vrste masnih riba daju lijepu količinu vitamina D, koji pomaže vašem tijelu i kostima. Riba takođe ima omega-3 masne kiseline, koje su osim za zdravlje kostiju dobre i za zglobove i kardiovaskularni sistem. Losos je dobar izvor kalijuma, a konzervisani losos sadrži kalcijum.

Bademi

Bademi su takođe jako dobri jer su izvrstan izvor kalcijuma i kalijuma.

Ovakva vrsta prehrane posebno je bitna tokom zimskih mjeseci kada ne izlazite toliko često na sunce, koje je važan izvor vitamina D.