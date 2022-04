Polno prenosive bolesti imaju četiri skrivena simptoma

Većina ljudi je svjesna uobičajenih simptoma izazvanih polno prenosivim infekcijama, kao što su rane ili osjećaj peckanja na genitalijama, ali polno prenosive bolesti mogu da izazovu neprimjetne simptome po cijelom tijelu.

Dr Manoj Malu, osnivač i direktor klinike "Clarevell", upozorio je da treba obratiti pažnju na određene simptome polno prenosivih bolesti, čak i one koje možda ne očekujete.

"Kada ljudi razmišljaju o polno prenosivim infekcijama, obično pomisle na simptome koji se javljaju na genitalijama. Ali važno je znati da većina polno prenosivih bolesti može da izazove simptome u drugim dijelovima tijela", kaže dr Malu.

Kvržice na anusu

Dr Malu kaže da mnogi pacijenti sa kvržicom u analnom predelu misle da imaju hemoroide, što je razumljivo, ali bradavice na anusu (prouzrokovane humanim papiloma virusom) često mogu da izgledaju kao hemoroidi i da se pogrešno tretiraju.

Crvene i ljepljive oči

Crvene i ljepljive oči lako je objasniti kao posljedicu alergije na polen, ali hlamidija i gonoreja mogu da izazovu slične simptome, posebno ako ste bili u intimnom kontaktu sa nekim ko ima ove bolesti, upozorava dr Malu. Dodaje da sifilis može da izazove i crvenilo očiju u kombinaciji sa smetnjama vida.

"Čovjek može da osjeti i neke simptome koje je lako ignorisati, poput blagog osipa na koži, umora ili blage temperature, ali kada sifilis zahvati oči, to je veoma ozbiljna stvar i ne treba je shvatati olako", kaže ovaj specijalista.

Gubitak kose

U drugoj fazi, koja se može javiti u roku od nekoliko mjeseci do dvije godine od infekcije, sifilis izaziva gubitak kose. Dr Malu upozorava da se gubitak kose uzrokovan sifilisom može proširiti na gubitak obrva, trepavica, dlaka ispod pazuha i dlaka na rukama, nogama i trupu.

Bol u zglobovima

Dr Malu kaže da neki pacijenti imaju bolno oticanje velikih zglobova (laktovi, ručni zglobovi, koljena i gležnjevi) zbog infekcije hlamidijom.

Posebno ozbiljan problem predstavlja septička infekcija zglobova izazvana gonorejom, kod koje zglobovi postaju jako crveni, vrući i otečeni, a takvo stanje zahtijeva hitno bolničko liječenje.

Treba napomenuti i da je destrukcija koljenskih zglobova izazvana uznapredovalim sifilisom bila uobičajena sve do pojave penicilina, ali je to danas na sreću veoma rijedak slučaj, piše britanski The Sun.Pol.

(zivim.glora.hr)